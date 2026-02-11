Bordilli a Tiro Incrociato su Tapis roulant:“Non è colpa del Governo”. Marangoni: “Progetti fermi da troppo”
di Carlotta Nicoletti
Sulla sicurezza, Marangoni: "Non si risolvono i problemi con le telecamere". Bordilli: "Occorre fare qualcosa"
Il mancato decollo del collegamento tra aeroporto e Erzelli riaccende lo scontro politico a Genova. In Consiglio comunale Lega e Partito Democratico si sono confrontati su fondi, ritardi e responsabilità, mentre sullo sfondo restano i temi della sicurezza urbana e del termovalorizzatore.
Tapis roulant – Per Paola Bordilli (Lega) le risorse statali non sono mai mancate. «Le risorse c’erano: 29 milioni che restano garantiti per la Liguria», ha detto, respingendo le accuse al Ministero e parlando di «polemica strumentale per coprire l’incapacità della giunta». La consigliera ha sostenuto che eventuali sovraccosti avrebbero dovuto essere gestiti dal Comune.
Costi – Dal fronte Pd, Edoardo Marangoni ha ricostruito l’aumento della spesa: dai 29 milioni iniziali ai 50 stimati in uno studio successivo, poi ridotti a 44 milioni nel progetto aggiornato. «Ad aprile 2025 i costi erano stati rivisti. Oggi non c’è ancora un mattone», ha osservato, parlando di definanziamenti e mancate conferme.
Sicurezza – Il confronto si è spostato poi sulla sicurezza. Bordilli ha denunciato «furti, spaccio e una percezione di insicurezza crescente», chiedendo più controlli e videosorveglianza. Ha ricordato l’arrivo di 60 nuovi agenti dal Governo, sostenendo che «la sicurezza è un diritto senza se e senza ma».
Replica – Marangoni ha invitato a un approccio meno “solo securitario”: «Non si risolvono problemi complessi con mille telecamere in più». Ha parlato di maggiore coordinamento tra polizia locale e servizi sociali e di interventi mirati sul tema della tratta e della marginalità.
Rifiuti – In chiusura, il nodo termovalorizzatore: Amiu non parteciperà alla manifestazione d’interesse regionale. Per il Pd la scelta non preclude una futura partecipazione; per la Lega è il segno di divisioni interne alla maggioranza.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Bucci: "I finanziamenti ci sono sempre stati, bisogna fare i progetti e andarli a cercare"
11/02/2026
di Claudio Baffico
Crisi politica di Rapallo, Bagnasco: "Tasso è il nodo principale del problema". Bertani: "Serve voltare pagina”
10/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Genova: furti nei negozi del centro, Comune convoca commercianti e prefettura
10/02/2026
di Redazione