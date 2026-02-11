Bordilli a Tiro Incrociato su Tapis roulant:“Non è colpa del Governo”. Marangoni: “Progetti fermi da troppo”

Il mancato decollo del collegamento tra aeroporto e Erzelli riaccende lo scontro politico a Genova. In Consiglio comunale Lega e Partito Democratico si sono confrontati su fondi, ritardi e responsabilità, mentre sullo sfondo restano i temi della sicurezza urbana e del termovalorizzatore.

Tapis roulant – Per Paola Bordilli (Lega) le risorse statali non sono mai mancate. «Le risorse c’erano: 29 milioni che restano garantiti per la Liguria», ha detto, respingendo le accuse al Ministero e parlando di «polemica strumentale per coprire l’incapacità della giunta». La consigliera ha sostenuto che eventuali sovraccosti avrebbero dovuto essere gestiti dal Comune.

Costi – Dal fronte Pd, Edoardo Marangoni ha ricostruito l’aumento della spesa: dai 29 milioni iniziali ai 50 stimati in uno studio successivo, poi ridotti a 44 milioni nel progetto aggiornato. «Ad aprile 2025 i costi erano stati rivisti. Oggi non c’è ancora un mattone», ha osservato, parlando di definanziamenti e mancate conferme.

Sicurezza – Il confronto si è spostato poi sulla sicurezza. Bordilli ha denunciato «furti, spaccio e una percezione di insicurezza crescente», chiedendo più controlli e videosorveglianza. Ha ricordato l’arrivo di 60 nuovi agenti dal Governo, sostenendo che «la sicurezza è un diritto senza se e senza ma».

Replica – Marangoni ha invitato a un approccio meno “solo securitario”: «Non si risolvono problemi complessi con mille telecamere in più». Ha parlato di maggiore coordinamento tra polizia locale e servizi sociali e di interventi mirati sul tema della tratta e della marginalità.

Rifiuti – In chiusura, il nodo termovalorizzatore: Amiu non parteciperà alla manifestazione d’interesse regionale. Per il Pd la scelta non preclude una futura partecipazione; per la Lega è il segno di divisioni interne alla maggioranza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.