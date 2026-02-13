Rapallo, nuova giunta. Aonzo nominata vicesindaco, a Lasinio i Lavori Pubblici

Il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha ufficializzato il conferimento degli incarichi di Giunta che completano l'assetto amministrativo cittadino.

Entrano formalmente nell'esecutivo la dottoressa Antonella Aonzo, a cui è stata affidata la carica di Vicesindaco con deleghe a Polizia Locale, Viabilità e Sicurezza – Sport - Rapporti con gli Enti Sovraordinati – Ufficio Elettorale e Anagrafe; il dottor Filippo Lasinio, nominato Assessore ai Lavori Pubblici – Urbanistica - Feste in onore di N.S. di Montallegro - Verde Pubblico.

“Accolgo con apprezzamento e stima il mio nuovo vicesindaco Antonella Aonzo e l'assessore Filippo Lasinio che entrano a far parte della nuova Giunta Comunale - dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – ad entrambi esprimo i migliori auguri di buon lavoro. Con tutta la maggioranza ci impegneremo a dare nuovo slancio all'attività amministrativa”.

