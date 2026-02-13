Rapallo, nuova giunta. Aonzo nominata vicesindaco, a Lasinio i Lavori Pubblici
di c.b.
40 sec
Il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha ufficializzato il conferimento degli incarichi di Giunta che completano l'assetto amministrativo cittadino.
Entrano formalmente nell'esecutivo la dottoressa Antonella Aonzo, a cui è stata affidata la carica di Vicesindaco con deleghe a Polizia Locale, Viabilità e Sicurezza – Sport - Rapporti con gli Enti Sovraordinati – Ufficio Elettorale e Anagrafe; il dottor Filippo Lasinio, nominato Assessore ai Lavori Pubblici – Urbanistica - Feste in onore di N.S. di Montallegro - Verde Pubblico.
“Accolgo con apprezzamento e stima il mio nuovo vicesindaco Antonella Aonzo e l'assessore Filippo Lasinio che entrano a far parte della nuova Giunta Comunale - dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – ad entrambi esprimo i migliori auguri di buon lavoro. Con tutta la maggioranza ci impegneremo a dare nuovo slancio all'attività amministrativa”.
