Genova: "Senza consenso è sempre stupro", assemblea-dibattito al Teatro della Tosse domenica 15

Domenica 15 febbraio alle 14, nella Sala Campana del Teatro della Tosse, si terrà un’assemblea pubblica promossa a livello nazionale da D.i.Re (Donne in rete contro la violenza) per informare e sensibilizzare sul Ddl Bongiorno, recentemente riscritto senza menzionare il concetto di consenso. Questo cambiamento pone nuovamente la donna nella condizione di dover dimostrare il proprio dissenso, in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul.





L’appello di D.i.Re, rilanciato dal Centro Per Non Subire Violenza – UDI, dal CAV Martina Rossi e dal Centro Antiviolenza Mascherona, con la collaborazione di Non Una di Meno, ha ricevuto un’ampia adesione da numerose associazioni locali e nazionali, tra cui U.D.I., Edusex, Donne in rete per la politica, Donne per la Chiesa, AIED, Sindacato USB, Sportello contro la violenza e le discriminazioni sul luogo di lavoro, Collettivo PsicoGe, Cav Pandora, Brigata Alice, Rete Donna, Donne contro guerre e genocidio, oltre a realtà come Giulia Giornaliste, About Gender, ARCI Genova, Genova che Osa, ANPI Ponte X, Libera Liguria, Liguria Rainbow, CGIL, S.O.M.S La Fratellanza e Donne Democratiche. Unite, queste realtà riaffermeranno che chi tace non acconsente e difenderanno i diritti delle donne. La scelta della data non è casuale: il 15 febbraio ricorrono 30 anni dalla legge che ha sancito che la violenza è contro la persona e non contro la morale.









L’assemblea offrirà informazioni dettagliate sulle conseguenze dell’approvazione del Ddl Bongiorno. Interverranno avvocate dei CAV per spiegare le ragioni del consenso e la difesa dei diritti delle donne, psicologhe per illustrare gli effetti psicologici della violenza e operatrici della prevenzione nelle scuole per sottolineare l’importanza dell’educazione al consenso.

