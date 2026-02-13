Bucci incontra l'ambasciatore del Messico: confronto su ambiti di collaborazione

GENOVA - Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha incontrato oggi nel suo ufficio l’ambasciatore degli Stati Uniti del Messico in Italia, Genaro Lozano, in visita istituzionale a Genova.

L’incontro, di carattere conoscitivo, ha dato l'occasione per un confronto su possibili ambiti di collaborazione e sui rapporti tra Liguria e Messico. L’ambasciatore era accompagnato dal console onorario degli Stati Uniti del Messico, Sebastiano Gattorno, e dal responsabile della sezione consolare, console Felipe Carrera Aguayo.

