Genova investe nelle scuole: 570 mila euro per nuovi spazi ludico-didattici all’aperto

La giunta comunale di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di spazi ludico-didattici nelle aree esterne di sette scuole cittadine. L’intervento, dal valore complessivo di 570 mila euro, rientra nel Protocollo Quadro siglato tra il Comune e la Fondazione Compagnia di San Paolo.





Il progetto, promosso dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante in collaborazione con l’assessore ai Servizi educativi Rita Bruzzone, si affianca agli interventi già avviati per la sicurezza degli edifici scolastici, come manutenzioni straordinarie, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamenti antincendio.





Le opere interesseranno scuole distribuite in diversi Municipi e prevedono, a seconda delle necessità, la sistemazione e la messa in sicurezza delle aree esterne, oltre all’installazione di giochi e allestimenti pensati per favorire l’apprendimento, l’attività motoria e la socializzazione all’aria aperta.





L’obiettivo è rafforzare la qualità dell’offerta educativa, puntando sulla pedagogia dell’outdoor e sull’uso degli spazi aperti come parte integrante dei percorsi didattici, offrendo a insegnanti e alunni nuove opportunità di crescita e sperimentazione educativa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.