Elezioni, Cosso (Avs): "Municipio Centro Est, cuore pulsante di Genova da rigenerare e rilanciare"

Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova - Alleanza Verdi Sinistra (seconda da destra nella foto con Angelo Bonelli, Selena Candia, Silvia Salis e Nicola Fratoianni), esprime la sua soddisfazione per l'opportunità di candidarsi alla presidenza del Municipio Centro Est: "Sono contenta di questa importante occasione e ringrazio Silvia Salis per il sostegno ricevuto, oltre che per il suo coraggioso progetto di cambiamento per la nostra città. Il Municipio Centro Est è il cuore pulsante di Genova, un territorio ricco di storia, cultura, comunità attive e di impresa. Tuttavia, è anche un’area complessa, caratterizzata da quartieri con identità e problematiche diverse."

Rigenerazione urbana e servizi pubblici - "È necessario un impegno concreto e strutturale per la rigenerazione urbana e la riqualificazione dei servizi pubblici, affinché siano a misura delle cittadine e dei cittadini. Il mio contributo sarà orientato a un Municipio più vivibile e inclusivo, rispettoso del territorio e dell’ambiente, che promuova uno sviluppo sostenibile e armonico. È fondamentale cercare soluzioni alternative alla cementificazione, alle infrastrutture impattanti e allo svuotamento della città, preservando il suo tessuto sociale."

Partecipazione e visione unitaria - "Occorre ripartire da una regia pubblica del Municipio che garantisca servizi educativi, sanitari e di prossimità accessibili. Dobbiamo riacquistare una visione unitaria della città per evitare interventi frammentari e per assicurare uno sviluppo omogeneo. La partecipazione democratica, la condivisione e l’ascolto devono essere al centro delle scelte amministrative, per coinvolgere realmente la cittadinanza."

Emergenza abitativa e problemi sociali - "La questione abitativa è diventata un’emergenza improrogabile. A fronte delle centinaia di case sfitte, è urgente mettere in atto un piano per contrastare il degrado edilizio e restituire valore agli edifici. Dobbiamo dare risposte concrete ai problemi reali della popolazione anziana, alle fragilità e alle povertà."

Spazi di vivibilità e aggregazione - "Dobbiamo pensare agli spazi di vivibilità e di aggregazione della nostra città. L’abitare bene è il primo passo per ricostruire un tessuto sociale sano, garantire un mix sociale e permettere ai giovani di restare. Crediamo in una Genova che accolga e attragga studenti e giovani lavoratori. L'emancipazione, la socializzazione e l'autodeterminazione vanno garantite anche tramite l’offerta di alloggi per universitari e giovani lavoratori."

Sostegno alle donne e al commercio locale - "Una città che riconosca e dialoghi con i bisogni delle donne e delle famiglie è essenziale. Il commercio locale è un altro punto chiave per la rigenerazione urbana sostenibile. Servono misure per incentivare il dialogo costante con tutti i settori economici e a tutti i livelli, pianificando azioni comuni per promuovere un’economia cittadina sostenibile."

Sicurezza e cultura come base della rigenerazione urbana - "Il tema della sicurezza è un altro fallimento della destra. È necessaria una strategia che coinvolga tutti i livelli della società, a partire dagli interventi sociali, culturali e urbanistici. Sosteniamo i presidi di socialità sul territorio, che contribuiscono a vivere in sicurezza le nostre strade, anche attraverso l’implementazione dei trasporti pubblici. Per noi, gli spazi culturali sono fondamentali nella rigenerazione urbana che vogliamo: devono essere accessibili e vissuti dai suoi abitanti." "Ringrazio Alleanza Verdi Sinistra per il sostegno e, da subito, lavoreremo in sintonia con tutte le forze del campo progressista per cambiare la nostra città, con la candidata Silvia Salis, sindaca di Genova. Per un Centro Est più vivibile, sicuro e inclusivo!".

