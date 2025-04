Salis risponde a Piciocchi, “I confronti ci sono già, basta con gli attacchi personali”

Silvia Salis replica con fermezza alle parole di Pietro Piciocchi, che questa mattina, dal palco della presentazione del Parco delle Dune, accusava l’avversaria di sottrarsi a un confronto pubblico. La candidata del centrosinistra chiarisce che diversi dibattiti sono già in calendario e critica il tono degli attacchi personali: “Mi dispiace che continui a usare parole scorrette, dovrebbe essere più onesto con la cittadinanza”.

Agenda fissata – Salis sottolinea che gli appuntamenti con i candidati sono già programmati: “Ci saranno incontri al Quadrivium, a Supernova, con Genova Inclusiva, il dibattito del Secolo e altri. Lui lo sa benissimo. Non capisco il motivo di questo continuo attacco, i confronti sono fissati forse non ora, ma sono in programma quindi l'occasione ci sarà”.

Clima teso – La candidata accusa Piciocchi e la sua coalizione di usare un linguaggio aggressivo: “Questo tipo di linguaggio e di atteggiamento lo trovo stucchevole. Ogni giorno ricevo lo stesso tipo di attacchi, e credo che i genovesi siano stanchi di questa politica fatta di continue polemiche”.

I sondaggi – Secondo Salis, le tensioni sarebbero legate ai risultati elettorali: “Capisco che per loro questo è un momento difficile. I sondaggi danno l’area progressista avanti di sette punti, ma questo non giustifica bugie e provocazioni. È scorretto dire che io non voglia confrontarmi, ho già detto sì a tutti gli inviti ricevuti”.

Strategie contrapposte – Salis osserva anche un comportamento “inseguitorio” da parte del centrodestra: “Ovunque andiamo noi, dopo poco arrivano anche loro. Questo mostra una certa insicurezza e la sensazione di dover rincorrere. Noi andiamo avanti sulla nostra linea, parlando di contenuti”.

Invito alla calma – In conclusione, la candidata invita il centrodestra a cambiare tono: “Gli consiglio di concentrarsi sulla sua campagna elettorale, invece di continuare ad alzare i toni contro di me. Questo approccio non sta funzionando. I cittadini attendono risposte da anni, può aspettare anche lui due settimane per un confronto sereno”.

