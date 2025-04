Morte Papa Francesco, commemorazione alla Camera, Cavo (NM): "Gratitudine al Papa di tutti"

“Un momento istituzionale e intenso, solenne ma umanamente profondo quello che abbiamo vissuto oggi a Montecitorio nella commemorazione di Papa Francesco. Un Papa a cui abbiamo espresso innanzitutto gratitudine, un Papa per il quale è forse davvero superfluo chiedersi se sia stato progressista o conservatore perché è stato entrambe le cose: faccio mie le parole del nostro presidente, Maurizio Lupi, intervenuto a nome del nostro gruppo. Un Papa che ci ha insegnato che non stiamo vivendo un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca, che ci impedisce di vivere di rendita e obbliga a metterci in gioco di fronte alle sfide della storia. Al termine dei vari interventi in Aula, in una giornata che non poteva essere trascorsa che qui, tra l'evento solenne delle Camere riunite e l'ultimo saluto alla salma del Santo Padre in piazza San Pietro, è emerso come Francesco sia stato il Papa di tutti. Aver avuto la possibilità di conoscerlo in vita, aver ricevuto messaggi semplici e diretti sono un motivo in più per portare un ultimo saluto, sentito, al Santo Padre e alla sua persona. Una preghiera e un saluto alla semplicità di un corpo e alla grandezza di un'anima". Così Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e candidata per il centrodestra alla carica di vicesindaco di Genova, oggi presente alla commemorazione alla Camera dei Deputati e in San Pietro per rendere omaggio alla salma.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.