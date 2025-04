Elezioni, trasporti gratuiti, Gambino (FdI) attacca Silvia Salis: “Solo opportunismo politico, nessuna visione”

La proposta di Silvia Salis di sostenere la gratuità del trasporto pubblico a Genova diventa terreno di scontro politico. Secondo Sergio Gambino di FdI, quella della candidata sindaca sarebbe una “giravolta comunicativa” dettata da puro opportunismo elettorale, più che da una reale visione per la città. “La candidata oggi si dice favorevole alla gratuità dei mezzi pubblici – scrive – ma per oltre un anno i partiti che la sostengono hanno ostacolato, ridicolizzato e screditato questa misura”. Ora, invece, con un “tempismo sospetto”, la gratuità dei trasporti viene riscoperta come “progressista” e “popolare”.

La critica si fa più dura quando si parla della linea politica che la Salis porterebbe avanti in caso di elezione. Secondo Gambino, si tratterebbe di un’amministrazione “confusa, contraddittoria e priva di coraggio”, frenata dalle divisioni interne alla coalizione che la sostiene. “Da un lato – sottolinea Gambino – cerca il consenso di chi chiede una città più giusta e sostenibile. Dall’altro deve rispondere a una coalizione arcobaleno che contesta tutto a prescindere, anche quanto di positivo è stato fatto finora.”

Gambino rivendica infine la strategia del centrodestra: “Stiamo lavorando per rendere strutturale la gratuità del trasporto pubblico, ma lo faremo in modo responsabile, gradualmente, in linea con il bilancio aziendale. Non vogliamo mandare in fallimento AMT, come rischierebbe di fare chi propone soluzioni semplicistiche e senza coperture.”

