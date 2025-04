Incidente in A12, scintille Pd-maggioranza, "Intervenire su concessionario", "Non vogliono le opere e poi recriminano"

L'incidente avvenuto l’11 aprile sulla A12, dove un tir carico di carta ha preso fuoco all’interno di una galleria nel Tigullio paralizzando la circolazione per quasi 24 ore, ha riacceso lo scontro politico in Liguria. Da un lato l'opposizione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle accusa il governo e la Regione di totale impreparazione e assenza di coordinamento; dall’altro, la maggioranza risponde con fermezza, difendendo il proprio operato e accusando il centrosinistra di strumentalizzazione politica.

Ghio (Pd): “Liguria isolata, Salvini convochi i concessionari” - La vicepresidente del Pd alla Camera, Valentina Ghio, ha attaccato duramente la gestione dell’emergenza: “Lo stato delle infrastrutture liguri è allo sbando. È inammissibile che per un incendio in galleria la Liguria sia rimasta bloccata per un'intera giornata. Le persone sono rimaste in auto per ore senza informazioni, è mancato qualsiasi coordinamento. Il ministro Salvini convochi i concessionari autostradali e chieda conto dei protocolli di sicurezza e comunicazione”. Ghio ha presentato una nuova interrogazione alla Camera – la seconda, precisa – sulle misure antincendio nelle gallerie: “Serve un piano di emergenza che coinvolga anche gli enti locali. Il governo non può continuare a sottovalutare il problema. La Regione, ieri, non pervenuta”.

Giampedrone (Regione): “Opposizioni in malafede o ignorano le competenze” - La risposta non si è fatta attendere. L’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha replicato con toni accesi: “O le opposizioni ignorano le competenze basilari, oppure sono in malafede. Il centrosinistra dovrebbe ringraziare la Regione per il tavolo tecnico attivato con le concessionarie e il ministero. Proprio grazie a questo lavoro dalla prossima settimana verranno smontati i cantieri più impattanti per il periodo pasquale, anche nel tratto interessato dall’incendio”. L’assessore rivendica una programmazione “senza precedenti”, frutto di un piano nazionale di manutenzione partito nel 2019 per recuperare “il gap infrastrutturale lasciato dai governi precedenti”.

Frascatore (Orgoglio Liguria): “Imbarazzanti le polemiche, Pd e M5S senza memoria” - A rincarare la dose è intervenuto anche Marco Frascatore, consigliere regionale di Orgoglio Liguria: “Le polemiche del Pd e del M5S sono imbarazzanti. È assurdo che si accusi la Regione per un incidente provocato da un mezzo pesante che ha preso fuoco autonomamente. La verità è che oggi stiamo recuperando decenni di disinteresse della sinistra verso le infrastrutture liguri, culminati con la tragedia del Ponte Morandi”. Frascatore ha poi ricordato che “la Regione è al lavoro per ridurre i cantieri e per far partire il tunnel Rapallo-Fontanabuona, che rappresenterà una vera alternativa al traffico autostradale. È paradossale che le critiche arrivino da chi ha sempre detto no a opere strategiche come la Gronda”.

