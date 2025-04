Elezioni, Piciocchi presenta il programma: "Vogliamo costruire una città delle opportunità, che guardi al futuro"

Non ci sono colpi a sorpresa nella presentazione ufficiale del programma di governo del candidato sindaco di Genova Pietro Piciocchi, che riunisce quanto già dichiarato a spizzichi e bocconi nei giorni scorsi. Si va dall'azzeramento delle liste d'attesa nelle case popolari e negli asili nido al reinserimento dei vigili di quartiere anche in orario serale, oltre alla promessa di creare 20mila posti di lavoro qualificato e al proseguimento della gratuità del trasporto pubblico su metropolitana e impianti verticali per i residenti a Genova.

A presentare l'evento un volto noto della Tv, Susanna Messaggio: sul palco e in platea alla sala Bonsai - posti esauriti con tante persone in piedi - si intravedono i big del centrodestra, dal presidente di Regione Bucci al viceministro alle infrastrutture Rixi e al segretario regionale di Fratelli d'Italia Matteo Rosso, oltre alla 'candidata vicesindaca' Ilaria Cavo.

Per Piciocchi si tratta di un programma "dinamico e ambizioso" che guarda ad una "costruzione di una città delle opportunità che guarda con fiducia al futuro".

Alcune novità, alcune no e un giallo - Detto che il meglio era già stato spoilerato, nel programma sono presenti alcuni elementi di novità, dall'inserimento del bonus taxi per gli anziani, misura che era stata realizzata in periodo Covid dall'allora assessore regionale Ilaria Cavo, alla creazione di un "parco lineare lungo le sponde del Bisagno". Come ha dichiarato lo stesso Piciocchi a margine dell'eventio si tratta non solo di "fare tante cose nuove" ma anche di "finire quello che abbiamo iniziato": dallo Skymetro ai prolungamenti della metropolitana e tutte le infrastrutture, eccetto una. L'unico 'giallo' riguarda la funivia, assente nel programma e non menzionata da Piciocchi in sala ma su cui non sembra ci sia alcuna marcia indietro. "Non ce la siamo dimenticata, non c'è perché il progetto è già stato avviato - spiega Piciocchi, anche se in realtà nel programma vengono menzionate altre opere già in fase di avvio o di progettazione -. Vogliamo realizzarla in parallelo con la riqualificazione del quartiere".

