Morte Francesco, Bucci: "Era legato alla Liguria". Piciocchi: "Esempio di umiltà e coraggio". Salis: "Rimangono le sue parole"

La morte di Papa Francesco ha destato profondo cordoglio in tutto il mondo e anche nella società civile genovese. Il vicario generale dell'Arcidiocesi, monsignor Marco Doldi, ha disposto che alle 19 le campane suonino a lutto in tutto il territorio. L'arcivescovo Marco Tasca ha appreso la notizia all'estero, dove si trova per un viaggio programmato da tempo.

"Con la scomparsa di Papa Francesco il mondo perde una guida spirituale di straordinaria umanità. Per 12 anni è stato un riferimento non solo per i fedeli, ma per l’intera comunità, testimoniando con umiltà e coraggio i valori del cristianesimo che sono fondativi della nostra cultura occidentale.

Il Santo Padre ha sempre mantenuto un profondo legame con la Liguria, terra delle sue radici materne: nel 2017 fu accolto a Genova per una visita pastorale all’insegna della vicinanza ai fedeli e ai giovani. Nel marzo 2021, come sindaco di Genova, ho avuto l’onore di partecipare insieme alla squadra di pallanuoto dello Sporting Club Quinto a un’udienza privata con il Pontefice, e nel 2023 ho portato in dono al Santo Padre la bandiera di The Ocean Race. Nel febbraio 2024, il Papa ha inoltre ricevuto in Vaticano i vescovi liguri, cementando ulteriormente il legame con il nostro territorio.

La sua eredità di speranza e attenzione ai più fragili resterà viva e sarà fonte di ispirazione. Ci stringiamo alla Chiesa e ai fedeli nel ricordo di un Pontefice che ha parlato al mondo con il cuore". Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a nome della Giunta regionale e di tutta la Liguria, in ricordo del Pontefice.

Pietro Piciocchi, sindaco di Genova facente funzioni, dichiara: "Questa mattina abbiamo colto con immensa tristezza la notizia della morte del Santo Padre Francesco. Come vice Sindaco reggente del Comune di Genova, riconoscente e memore della sua visita nella nostra Città, ci uniamo al dolore del mondo e ne ricorderemo sempre i suoi straordinari gesti a favore degli ultimi e il coraggio nell'affrontare i potenti della terra. Ricordo quando il 14 dicembre dello scorso anno ebbi l'onore di incontrarlo insieme alla delegazione genovese dell'associazione italiana contro le leucemie: "la logica del dono" - ci disse Papa Francesco - "è il principale antidoto alla cultura dello scarto". E ancora: "anche quando tutto sembra perduto è possibile sperare. Ma ci vuole qualcuno che porti un po' di luce, una fiamma di speranza, con l'amicizia, la vicinanza e l'ascolto". Grazie Santo Padre per la sua testimonianza e per quanto ha donato a tutti noi. Il nostro mondo ha bisogno di ritrovare la pace e, guardando al suo esempio, vogliamo anche noi costruire una Città più solida e fondata sull'amore. Desidero infine esprimere particolare affetto e vicinanza alla diocesi di Genova e a tutta la comunità cristiana della nostra Città e, come credente, unirmi alla comune preghiera che sale al cielo".

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco, dichiara: "Ora rimangono le sue parole, la strada tracciata nel suo pontificato, l'attenzione agli ultimi del mondo, il ricordo di una guida che non ha giudicato, ma anche nel mezzo del frastuono universale, ha ascoltato. Addio Francesco".

Claudio Scajola, sindaco di Imperia ed ex ministro, commenta: Negli ultimi anni Papa Francesco è stato forse l’unico autentico grande leader sulla scena mondiale, capace di indicare con straordinaria chiarezza e umanità la direzione da seguire. In un mondo attraversato da confusione e tensioni drammatiche, l’assenza della sua voce sarà una perdita enorme, che si aggiunge al dolore profondo per la sua scomparsa. È stato un Papa che ha aperto con amore le porte della Chiesa, riportando al centro gli ultimi, i dimenticati, il perdono. Il suo semplice e disarmante “Chi sono io per giudicare?” è stato un gesto capace di scardinare una società sempre più rapida nel condannare e sempre più lenta nel comprendere. Con il suo stile unico — un po’ argentino, un po’ piemontese — ha saputo farci riflettere, ma anche sorridere, ricordandoci che siamo custodi di questa terra e che abbiamo il dovere di prendercene cura con spirito di fraternità, senza cedere all’indifferenza dilagante. La sua assenza si farà sentire. Ci mancherà profondamente".

Scrive l'on Matteo Rosso, coordinatore regionale Fratelli d'Italia - "Con la scomparsa di Papa Francesco, il mondo perde una guida spirituale che ha saputo incarnare con umiltà il messaggio più profondo del Vangelo. In Lui abbiamo riconosciuto un pastore vicino agli ultimi, sempre radicato nella Tradizione viva della Chiesa. Ha attraversato anni difficili con lo stile sobrio e autentico di chi vive la fede come servizio. Le sue parole, semplici ma intense, hanno toccato il cuore di milioni di fedeli, riportando al centro l’essenziale: Cristo e la preghiera. Fratelli d’Italia Liguria si unisce con rispetto e gratitudine alla preghiera della comunità cristiana, custodendo l’eredità spirituale di un Papa che ha saputo essere padre, testimone e pellegrino fra gli uomini."

