Elezioni, animali domestici, Salis: "Più attenzione al benessere animale". Bordilli: "Solito copia-incolla delle nostre idee"

Silvia Salis e Paola Bordilli intervengono sul tema degli animali da compagnia. La candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Genova lancia proposte per una città più vicina a chi ha un amico a quattro zampe. “Chi ha un cane lo sa: non è solo un animale. È compagnia, è forza nei momenti difficili, è famiglia. In tante storie che ho ascoltato, c’era questo filo comune: il bisogno di sentirsi meno soli, di avere accanto qualcuno che ci obbliga a uscire, che ci fa sentire necessari.”

Silvia Salis parte da un dato: a Genova ci sono oltre 180mila cani. Da qui, la sua proposta: “Serve una mappatura capillare, quartiere per quartiere, per individuare dove mancano aree attrezzate, fontanelle, spazi protetti per la sgambatura. E poi – aggiunge – va aperto il gattile, è una necessità non più rimandabile.” Per la Salis, il benessere animale è parte integrante della qualità della vita urbana: “Dove gli animali stanno bene, spesso stanno meglio anche le persone. Voglio partire da qui.”

Paola Bordilli, assessore comunale e ricandidata nella Lega: “Quelle proposte le stiamo già realizzando da mesi. Altro che ‘è già domani’. Semmai è soltanto ieri. Più passa il tempo e più è evidente come la candidata a sindaco per la sinistra non sia in grado di avere nuove idee.”

Secondo la Bordilli, molte delle idee presentate dalla Salis – aree cani, gattile, corsi per la gestione degli animali – sarebbero già in cantiere da parte dell’amministrazione uscente. Anzi, alcune sarebbero già previste nel bando del canile comunale e parte del programma elettorale del candidato sindaco Pietro Piciocchi. “Se il nostro programma viene definito ‘una televendita’, come mai la candidata della sinistra ha copiato punto per punto le nostre proposte?” Non manca la stoccata finale: “Le ricordo anche due proposte che non ha ancora menzionato: più spiagge per i cani e istituzione del Garante degli animali. Farà sempre in tempo a inserirle, magari al prossimo copia e incolla".

