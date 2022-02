Genova, ufficiale: Dello Strologo è il candidato sindaco del centrosinistra

di Matteo Angeli

Ariel Dello Strologo è ufficialmente il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Genova. In serata, alle 23.15, è arrivato il via libera da parte i tutte le parti facenti parti la galassia dal M5s al Pd passando per Linea Condivisa e Sinistra italiana. Al tavolo non era invece presente Italia Viva.

C'erano delle perplessità da parte della Lista Sansa e di una parte del Movimento Cinque Stelle soprattutto per quanto riguarda la posizione di Dello Strologo sui depositi chimici che dovrebbero essere spostati da Multedo a Sampierdarena per volere dell'attuale amministrazione. Ma l'avvocato ha dato ampie garanzie e così è arrivato il via libera.

Così la Lista Sansa. "Si parte. Saremo accanto ad Ariel Dello Strologo nell'avventura della campagna elettorale. E, speriamo, per disegnare la nuova Genova.

Ci aspetta una sfida importante: dare un seguito alla nostra esperienza. Le elezioni regionali sono state soltanto un seme. Il primo passo è stato Savona. Ora tocca a Genova e La Spezia.

Abbiamo atteso qualche giorno prima di dire 'sì' alla candidatura di Ariel Dello Strologo. Non è stata una scelta tattica, ma dovevamo avere chiarimenti sostanziali sui programmi. Credo che questo sia segno di lealtà. Se vogliamo partecipare, desideriamo farlo con passione e convinzione. Per noi e soprattutto per chi ci ha votato: gli elettori ci hanno scelto perché crediamo in quello che facciamo"

Dello Strologo da domani inizierà quindi la campagna elettorale.