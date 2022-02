Elezioni Genova, possibile decisione su Dello Strologo: centrosinistra verso il sì

di Marco Innocenti

Riunione di coalizione per decidere, dopo giorni di consultazioni con gli alleati: al centro del dibattito è sempre la questione depositi chimici

Dopo la fumata nera, o almeno grigia, di una settimana fa e quella che proprio non c'è stata del weekend, il centrosinistra genovese sembra arrivato alla riunione decisiva, quella da "dentro-o-fuori". Stasera infatti, si dovrebbe prendere una decisione intorno alla candidatura di Ariel Dello Strologo, che da giorni ormai rimbalza come il candidato in pectore della coalizione ma che non trova ancora l'ufficialità.

A frenare, oltre alla Lista Sansa, è soprattutto il Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha ribadito come intorno al nome dell'avvocato genovese non ci sia ancora il pieno consenso. "Sosterremo solo un candidato che prenda posizioni nette rispetto alle battaglie che conduciamo sui nostri territori. Un esempio su tutti è quello riguardante il necessario dislocamento dei depositi chimici da Multedo".

Non sono bastate quindi le riunioni programmatiche con le varie anime della coalizione, portate avanti da Dello Strologo in questi ultimi giorni, a fugare i dubbi sulla sua candidatura. Così come non sembrano essere bastate le dimissioni, annunciate ufficialmente, dal CdA di Superba, per spegnere le turbolenze intorno al tema depositi chimici, che settimana dopo settimana sta diventando sempre più centrale in vista della prossima campagna elettorale.

Stasera, come detto, potrebbe essere il giorno decisivo. E' stata infatti convocata una riunione per le 20.30, con l'obiettivo di tirare le somme di giornate di incontri e chiarimenti, per arrivare finalmente a dare un nome e un volto al candidato da opporre a Marco Bucci, che intanto punzecchia gli avversari, chiedendo che gli mettando di fronte un contendente.