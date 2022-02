Genova; salta, per ora, l'annuncio di Dello Strologo. Il centrosinistra prende tempo

di Matteo Angeli

Sansa a Telenord: "Non ci ha ancora spiegato la sua visione". L'ipotesi resta sempre la più credibile, ma il nome di D'Angelo riaffiora

Sabato 5 febbraio era previsto il grande annuncio di Ariel Dello Strologo candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Genova. Annuncio che non avverrà domani perchè la riunione decisiva presso la sede del Pd è stata rinviata.

"Dello Strologo non ancora finito di incontrare tutti" è la versione che filtra da ambienti interni. E così nella giornata di sabato l'avvocato vedrà le varie anime del centrosinistra con le quali dovrà confrontarsi per esprimere il proprio parere.

"Io sono contrario a Dello Strologo per il fatto che non ho ancora saputo i suoi programmi e come internde nuoversi su certi temi" ha detto Ferruccio Sansa durante la trasmissione "Tiro incrociato " su Telenord.

Ma qualcuno fa capire come ancora non sia chiara la sua posizione in merito allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena. Dello Strologo ad oggi siede del consiglio di amministrazione di una delle aziende coinvolte nell'eventuale straferimento.

A questo punto resta da capire se davvero Dello Strologo sta convicendo tutti come sembrava fino a qualche ora fa o se invece possa uscire un nome a sopresa. Magari quello del segretario del Pd Simone D'Angelo.