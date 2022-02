Toti a Telenord: "Se sarà Dello Strologo gli auguro buona fortuna, per sfidare Bucci ci vuole coraggio"

di Matteo Angeli

"Non capisco quale sia l'obiettivo politico che qualcuno vuole raggiungere. Sono sempre stato coerente nella colazione di centrodestra, ho la coscienza a posto"

Il presidente della regione Giovanni Toti è intervenuto ieri sera "Tiro incrociato", la trasmissione di Telenord. Toti ha parlato anche delle prossime elezioni amministrative. Ariel Dello Strologo sarà il candidato del centrosinistra che proverà a battere Bucci.

"Se davvero sarà lui, gli auguro buona fortuna anche se penso che Bucci verrà premiato dai cittadini di Genova perchè sta facendo un lavoro gigantesco, Genova sta cambiando faccia. Chi lo sfida è un uomo che ha coraggio, non mi aspetto sorprese. Noi lo appoggeremo con decisione, come succederà a Spezia".

Poi sullo strappo in essere nel centrodestra. "Non ho ancora compreso quale nesso ci sia tra l'elezione del presidente della Repubblica e le deleghe in deleghe della Giunta ligure, sono due cose molto differenti. Appoggiamo tutti il Governo Draghi non vedo il problema, non vedo disallineamento politico. Sono invece disponibile a parlare di efficienza credo che gli assessori scelti da me così come le deleghe che ho tenuto stiano funzionando. La carte parlano per noi, io ho sempre difeso la squadra considerandolo come un solo unico gruppo umano. Se invece vogliamo dividere le deleghe e andare sulle singoli contributi va bene, prendo atto".