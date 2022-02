Crisi centrodestra, Salvini attacca ancora Toti: "Lasci i due assessorati, non è l'uomo ragno"

di Giorgia Fabiocchi

Il leader della Lega ribadisce di non voler dividere la coalizione: "Come non rispondo agli attacchi della Meloni, non attacco i governatori"

Ancora scossoni, e non si sa se siano di assestamento oppure no, nel centrodestra, dopo l'elezione del presidente della Repubblica di settimana scorsa, che ha portato al secondo mandato di Sergio Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una riunione al Mef, ha ribadito la posizione del Carroccio nei confronti del presidente della Liguria Giovanni Toti. "Sarebbe sciocco provocare ripercussioni dopo il voto del Colle e far pagare ai cittadini problemi politici nazionali. Da parte nostra nessuna ripicca - le parole di Salvini -. Io dico solo che Toti ha due assessorati, quello del Bilancio e quello della Sanità e solo l'Uomo Ragno ci riuscirebbe".

Chiara quindi la posizione dell'ex ministro degli Interni, secondo il quale Toti dovrebbe lasciare la delega agli assessorati. "Credo sarebbe opportuno che indicasse un assessore al Bilancio e uno alla Sanità, due non leghisti per essere chiari. Deve dare risposte ai liguri, non a Salvini", ha sottolineato Matteo Salvini. E a chi gli chiede se Giovanni Toti fa ancora parte del centrodestra, Salvini risponde così: "Chiedetelo a lui, noi non siamo permalosi. Io non allontano nessuno. Non voglio dividere: come non rispondo agli attacchi della Meloni, tantomeno non attacco governatori".