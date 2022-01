Mattarella-bis, la Lista Toti: "Nessun tradimento, il centrodestra non aveva i numeri"

di Edoardo Cozza

I consiglieri regionali della lista che fa riferimento al governatore: "Non era il risultato sperato, ma Mattarella preserva il sistema in una fase delicata"

“Non era il risultato che avremmo desiderato alla vigilia, ma di sicuro il migliore a valle del percorso che si era creato. La conferma di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica preserva il sistema in un momento delicato della vita del Paese, permettendo fra l’altro al governo guidato da Mario Draghi di andare avanti nel suo lavoro”: in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria commentano il risultato del voto per il Quirinale.



“Condividiamo quanto sostenuto dal presidente Toti – proseguono i consiglieri arancioni – Il suo operato a Roma ha dimostrato ancora una volta la predisposizione del nostro partito ad una politica moderata, alla ricerca del dialogo, di un punto di caduta comune e di una personalità all’altezza della situazione. Altro che tradimenti: chi pensava di andare avanti a spallate è stato smentito dai fatti quando, al contrario, una mediazione sarebbe stata possibile e avrebbe preservato l’unità del centrodestra, che comunque non aveva i numeri per eleggere un ‘suo’ esponente. Buon lavoro e grazie al Presidente Mattarella. Ora la politica torni ad occuparsi dei problemi degli italiani”.