Scontro nel centrodestra, Toti: "La sanità? Nessuno ha voluto prendersi questa responsabilità"

di Marco Innocenti

"Non capisco questa polemica, a meno che qualcuno non cerchi una rivalsa dopo l'elezione del capo dello stato. Ma lo fa a danno dei liguri"

"La sanità l'abbiamo presa noi - e ricordo che era della Lega - perché nessuno voleva quella responsabilità in sede politica". Un colpo a sparigliare le carte quello di Giovanni Toti che, in un'intervista al Secolo XIX, puntualizzai motivi che l'hanno portato a tenere per sé la delega alla sanità all'indomani della vittoria alle elezioni regionali. "È possibile che ci sia bisogno di un tagliando all'amministrazione - aggiunge Toti - ma non sulla base di motivi politici romani. Si vuole ragionare di efficienza dell'amministrazione? Bene, ma allora valutiamo capacità e lavoro di tutti gli assessori, che ricordo hanno tutti plurime deleghe. La sanità l'abbiamo presa noi - e ricordo che era della Lega - perché nessuno voleva quella responsabilità in sede politica".

"Non sono mai stati Toti o la sua lista a mollare il centrodestra: il governo gialloverde lo hanno fatto altri - contrattacca il governatore - Noi in sette anni insieme abbiamo vinto elezioni e appoggiato le amministrazioni di centrodestra. E i nostri voti hanno fatto eleggere parlamentari alle politiche del 2018 e alle europee del 2019, insomma, se il tema è politico non abbiamo mai deragliato dal progetto comune". Perché allora innescare le scintille a cui stiamo assistendo in questi giorni? "Non lo capisco - prosegue Toti - A meno che - continua - chi ci è rimasto male nella partita dell'elezione del presidente della Repubblica non cerchi una rivalsa in un terreno di gioco minore, a danno dei liguri. Qual è il nesso con l'elezione di Mattarella, che hanno votato Lega, Forza Italia e noi?".

Intanto la Lega continua a insistere sulla necessità di una verifica di maggioranza: "Io ero pronto a farla già oggi - dice - ma non hanno voluto".