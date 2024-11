Liguria, sanità, Bassetti a Telenord: "Consiglio superiore, ottima idea di Bucci per un organo non esecutivo ma consultivo"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Se si parla del Consiglio Superiore della Sanità Ligure, come è nato, devo dire che è stato un progetto nato su un'idea di Marco Bucci. Io l'ho colta - dice Matteo Bassetti a Telenord - e mi ha chiesto di mettere insieme un gruppo di persone che potesse essere un consigliere del presidente e dell’assessore per quanto riguarda le problematiche più urgenti. È stato spiegato anche il motivo per cui mancano alcune professioni e professionisti, che un domani potranno esserci, perché il gruppo è stato pensato per affrontare le urgenze attuali, come i problemi con il pronto soccorso, le liste d'attesa e le fughe fuori regione".

Contributo - "Il Consiglio è stato pensato per dare un contributo più dal punto di vista delle idee che non da un punto di vista pratico. L’aspetto operativo, invece, spetterà naturalmente al presidente e all’assessore. Così è stato disegnato, creando certamente tanto interesse, ma anche qualche critica. Le critiche, se sono costruttive, sono assolutamente benvenute, e capisco che qualcuno si possa essere sentito escluso".

Valenza - "Nessuno di noi voleva essere l’organismo che governa, ma semplicemente un gruppo di persone che può dare dei consigli. Naturalmente, nel futuro, quando il gruppo avrà anche una valenza tecnica, ci potranno essere altre persone, in base alle esigenze del momento. Per ora, credo che il progetto abbia suscitato molto interesse anche al di fuori della Liguria".

Critiche - "E ripeto, le critiche, se sono costruttive, sono sempre ben accolte. L'idea è quella di avere un gruppo consultivo che non deve assolutamente intralciare, ma essere di supporto. Come ho detto lunedì, il nostro compito è quello di essere di aiuto, e il gruppo non ha funzioni esecutive, ma è semplicemente un gruppo consultivo".