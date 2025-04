Brusoni (Lega): "Cimiteri, in vista della Pasqua avanti con sfalci e manutenzioni"

Un piano organico di interventi per restituire decoro, sicurezza e dignità ai cimiteri di Genova: è quanto portato avanti dall’amministrazione comunale sotto la guida dell’assessore ai Servizi Cimiteriali, Marta Brusoni (Lega).

"In questi anni - spiega - sono stati investiti oltre 7 milioni di euro tra restauri, nuove opere, manutenzioni e valorizzazione storico-artistica. Tra gli interventi principali spiccano quelli al Cimitero Monumentale di Staglieno, dove sono stati investiti oltre 2 milioni di euro per consolidamenti strutturali, impermeabilizzazioni, nuove coperture e monitoraggi. Staglieno è stato anche al centro di un progetto di valorizzazione culturale: sono state restaurate 20 opere monumentali, promosse visite guidate ed eventi, e il sito ha aderito alla rete europea ASCE (Association of Significant Cemeteries of Europe). A Sampierdarena, nei cimiteri degli Angeli e Castagna, sono stati effettuati lavori di restauro conservativo, bonifiche e messa in sicurezza per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro. Importanti anche i cantieri in corso al Cimitero della Biacca, dove si stanno realizzando nuovi loculi e opere di consolidamento per un investimento di 1,58 milioni di euro. Sul fronte della manutenzione diffusa, l’amministrazione ha attivato un Accordo Quadro Cimiteri da circa 700.000 euro annui per interventi in tutta la città, a cui si aggiungono 300.000 euro ogni anno destinati alla cura del verde ad alto fusto, in collaborazione con ASTER".

"Aumentata anche la disponibilità di spazi per la sepoltura con 1.800 nuovi ossari e cinerari già realizzati o in fase di realizzazione, anche grazie a fondi provenienti da sponsorizzazioni private. Non meno importanti - prosegue _ gli interventi sul patrimonio storico e della memoria: da pochi giorni sono terminati i lavori di restauro al Sacrario dei Partigiani nel Cimitero dei Pini Storti, mentre entro l’anno saranno completati anche i lavori nel cimitero di Torbella".

"Abbiamo dato risposte concrete alle necessità dei cittadini – conclude – e grazie a una pianificazione attenta, a interventi strutturali e a un importante investimento di risorse, abbiamo potuto migliorare in modo significativo i servizi e l’accoglienza in tutte le aree cimiteriali del territorio".

