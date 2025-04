Elezioni, Salvini a Genova spinge Piciocchi: "Centrodestra e Lega hanno fatto un lavoro straordinario ma auguro il meglio alla sinistra"

"Non chiedo il voto per la Lega a Genova o per Picciocchi a Genova, perché gli altri sono brutti, belli o cattivi o simpatici". Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in visita a Euroflora, non commenta direttamente le dichiarazioni di ieri del capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri - che aveva definito la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis "carina" aggiungendo che "le elezioni non sono un concorso di bellezza" -, ma fa leva sull'esperienza degli otto anni di governo in Comune a Genova, che definisce positiva, per spingere Pietro Piciocchi. "Io penso che Bucci prima e Picciocchi adesso abbiano fatto e faranno un enorme lavoro in tutti i quartieri genovesi - ha commentato -. A me della polemica interessa zero e quindi auguro le migliori fortune ai candidati della sinistra, però ritengo che il centrodestra e la Lega abbiano fatto un lavoro straordinario".

Domande - Salvini suggerisce "la domanda che un genovese si deve fare andando al voto tra venti giorni", ovvero se "Genova nel 2025 è più avanti, più bella, più moderna, più sicura, più ricca e più solida della Genova che era governata dal PD e da Marta Vincenzi, sì o no? Se la risposta è sì, squadra che vince non si cambia". Cita l'esempio di Begato, "ho mantenuto la promessa fatta con l'amministrazione comunale di avere case nuove", e dice di aver portato in dote " nuove piazze, nuove infrastrutture, nuovi giardini, nuovo verde" alle periferie genovesi.

Fianco a fianco - Il Ministro promette che anche se dovesse vincere la sinistra il Governo continuerà a lavorare per Genova: "Io incontro quotidianamente sindaci di tutti i colori politici perché rispondo ai cittadini - ha dichiarato -. Fare nuovi treni, avere porti e aeroporti sicuri è a vantaggio dei cittadini, non dei sindaci. Detto questo, penso che Genova riconfermerà il buon governo del centrodestra. L'ha fatto in Regione Liguria pochi mesi fa con Marco Bucci. Spero che tanti vadano a votare perché mi piacerebbe che Picciocchi fosse il sindaco di tutti, non solo di una parte, ma di qualunque colore siano i sindaci, il mio mestiere è trovare soldi per fare opere pubbliche. Lo faccio nella mia Milano, nonostante il sindaco (Beppe Sala, ndr) non perda occasione per commentare, attaccare, provocare, insinuare. I soldi per le metropolitane o per le Olimpiadi li trovo non per il sindaco, ma per i cittadini.

