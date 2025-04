Piciocchi: “Non solo Skymetro e rete ferroviaria, prolungheremo la metropolitana fino alla Fiumara e a San Martino”

Genova si prepara a cambiare volto, puntando su una mobilità integrata e sostenibile per rispondere alle sfide di una città complessa dal punto di vista morfologico, ma ricca di potenzialità. Il piano presentato da Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestea, traccia una visione chiara: investire in infrastrutture di trasporto su ferro, strada e mare per ridurre le distanze, migliorare la qualità della vita e sostenere lo sviluppo economico. “Non possiamo cadere nella trappola di chi dice sempre ‘no’ per principio – afferma Piciocchi – Serve concretezza, visione e coraggio per costruire il futuro di Genova”.

I principali progetti in programma - "Tra i pilastri del piano di mobilità - ricorda Piciocchi - figurano opere strategiche come lo Skymetro, una metropolitana sopraelevata destinata a rivoluzionare il collegamento tra il centro città e la Valbisagno. Il primo lotto dell’opera è già stato approvato e prevede un servizio con una frequenza di 6 minuti e tempi di percorrenza ridotti: da Brignole a Molassana in meno di 15 minuti. Altro capitolo importante riguarda il potenziamento della rete ferroviaria. Entro novembre si concluderanno i lavori di quadruplicamento dei binari tra Voltri e Sampierdarena, mentre sulla tratta Principe-Brignole si passerà a sei binari. L’attivazione è prevista per la metà del 2026. Verranno inoltre potenziati i treni urbani con nuove fermate lungo la linea costiera e realizzati parcheggi di interscambio gratuiti. Anche la metropolitana di Genova sarà protagonista di un’estensione importante, con nuove fermate previste a San Fruttuoso, Canepari, Pallavicini e Corvetto, seguite da San Martino e Fiumara. A ciò si aggiunge l’acquisto di 14 nuovi treni e il rinnovo completo del parco autobus con veicoli elettrici al 100%".

I risultati già ottenuti - Il programma non parte da zero. "Negli ultimi anni sono stati compiuti numerosi passi avanti: 450 nuovi parcheggi di interscambio, 75 chilometri di piste ciclabili realizzati e 270 milioni di euro investiti per l’ampliamento della metropolitana. Inoltre, il trasporto pubblico è stato reso gratuito per over 70, under 14 e matricole universitarie, e sono state effettuate 667 nuove assunzioni in AMT". “Quello che è stato fatto in questi anni è sotto gli occhi di tutti – conclude Piciocchi – La mobilità è un’infrastruttura sociale che influisce su ogni aspetto della vita cittadina, dal lavoro al turismo. Il futuro di Genova passa da qui: dire sempre ‘no’ non è una strategia. Servono idee e soluzioni concrete per una città che merita di essere sempre più connessa e vivibile”.

