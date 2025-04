Bucci incontra il presidente Mattarella: "Entro l'estate tornerà in Liguria"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Standing ovation dentro e fuori al Teatro Ivo Chiesa per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa mattina in visita a Genova in occasione dell'80° anniversario della Liberazione.

Fra gli altri, il presidente Mattarella ha incontrato anche il governatore della Liguria Marco Bucci, che raccontando dell'emozione nello scambiare alcune parole con il Capo dello Stato ha anticipato una nuova visita in Liguria di Mattarella: "Ho detto tantissime cose in quei pochi secondi, abbiamo parlato ovviamente di Genova, del valore di questa cerimonia, del fatto che quando viene il Presidente la città è felice e contenta, quindi gli ho proposto di tornare di nuovo. Ci siamo dati un appuntamento, ora non posso dire nulla ma appena avremo la certezza ve lo dirò sicuramente - ha detto ai giornalisti presenti - "gli ho dato un appuntamento a breve, certamente prima dell'estate per alcune cose importanti che succederanno qui a Genova"

Questa mattina il presidente Bucci aveva accolto Mattarella al cimitero di Staglieno: "Abbiamo parlato del valore di Genova e di quello che ha fatto Genova nella storia. E' stata la città che si è liberata da sola, un record europeo. Diciamo che da noi si è firmata la resa che ha fatto storia per tutta l'Europa.

"Resistenza? - aggiunge Bucci - "E' una vita che faccio resistenza, soprattutto contro quelli che non vogliono libertà, contro quelli che non vogliono che tutti quanti abbiano il diritto di parlare e contro quelli che non sono capaci a capire che siamo tutti uguali. Da quando sono nato praticamente che lo faccio e continuerò a farlo finché ho vita."

Polemica - Anche in questa giornata non è mancata la polemica: al centro delle proteste del centrosinistra locale, il mancato invito della candidata sindaco Silvia Salis: "Quando io ero candidato non mi hanno mai invitato nessuno e mi ricordo il 25 aprile di quando ero candidato che io non stavo sul palco in piazza Matteotti, ma giù di sotto assieme alla gente. Vedremo oggi pomeriggio dove si piazzerà" conclude Bucci

