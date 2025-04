25 aprile, Franza (Culmv): "Chi non festeggia deve dire perché"

"Penso che sia arrivato il momento in cui chi decide di non celebrare il 25 Aprile debba spiegare chiaramente le proprie ragioni. Questa data non segna solo la fine della guerra, ma rappresenta anche un passaggio fondamentale della nostra storia. E a Genova, questa ricorrenza assume un significato ancora più profondo: la città ha ricevuto la medaglia al valor militare per essersi liberata autonomamente, senza l’intervento diretto di truppe alleate o forze anglo-americane". Così Luca Franza, coordinatore dei delegati Culmv, presente alla cerimonia a Staglieno cui è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Genova – ricorda Franza – ha conquistato la propria libertà grazie al coraggio e al sacrificio delle sue cittadine e dei suoi cittadini, provenienti anche dalle valli vicine. Alcuni di loro oggi riposano tra queste lapidi. È per questo che ogni anno ci ritroviamo qui: per noi il 25 Aprile non è una semplice ricorrenza, ma un valore che ci accompagna ogni giorno, un’eredità che non possiamo e non vogliamo dimenticare. Va custodita e trasmessa, perché coloro che sono morti lo hanno fatto per darci la libertà e hanno contribuito alla nascita della nostra Costituzione".

"È nostro compito – conclude Franza – raccontare tutto questo a chi verrà dopo di noi. La mia generazione, quella che ha superato i cinquant’anni, è probabilmente l’ultima ad aver potuto ascoltare direttamente le testimonianze di chi ha vissuto quella lotta. Donne e uomini che hanno scelto di resistere al nazifascismo, opponendosi a chi deportava, torturava e uccideva. Gente che ha trovato il coraggio di dire no, e ha combattuto per la libertà dell’Italia".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.