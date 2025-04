25 aprile, Bucci: "Data fondamentale per Genova e per l'Italia"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Il 25 aprile è una data fondamentale per l'Italia, per Genova assume un significato ancora più profondo per la nostra storia, il 25 aprile 1945 la nostra città fu teatro degli ultimi scontri tra le forze partigiane e le truppe tedesche, che alla fine furono costrette alla resa" - così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova per celebrare l'80esimo anniversario dalla Liberazione.

"Genova fu l'unico caso in Europa in cui un corpo d'armata tedesco si arrese non agli Alleati, ma alle nostre formazioni partigiane, - ricorda Bucci - a Villa Migone il generale Gunther Meinhold firmò l'atto di resa alla presenza dei rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale, questo fu un momento cruciale per la nostra città e per l'intero Paese".

Il saluto - "È con profonda gratitudine e grande orgoglio a nome di Genova e della Liguria che porgo il più caloroso benvenuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua presenza qui a Genova in occasione dell'ottantesimo anniversario dalla Liberazione, - sottolinea Bucci - rappresenta un onore immenso e un segno di grande attenzione per la nostra città e per l'intero territorio ligure"

