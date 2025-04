Elezioni, Piciocchi: "Il successo della mezza maratona conferma il ruolo centrale dello sport a Genova"

Pietro Piciocchi commenta la grande partecipazione alla Mezza Maratona internazionale di Genova e alla Corri Genova concluse con la premiazione degli atleti vincitori al Porto Antico. “Oggi è stato un grande successo - spiega - che conferma l’importanza dello sport nella nostra città. Non a caso nel mio programma lo sport ha un ruolo centrale sia in termini di promozione sia di grandi eventi. L'anno prossimo avremo la maratona di Genova e la 10 km by night, evento di grande attrazione anche turistica per la nostra città".

"Inoltre lo sport ha un ruolo centrale anche per quanto riguarda l'impiantistica sportiva con la previsione di alcuni grandi impianti come il Polo Atletica Villa Bombrini, come la nuova piscina di Quinto e come la riqualificazione dello stadio Carlini e dello stadio Luigi Ferraris - spiega il candidato sindaco Pietro Piciocchi durante la premiazione della Mezza Maratona Internazionale di Genova - E poi abbiamo grande attenzione allo sport delle associazioni dilettantistiche: penso all'uso delle palestre scolastiche, penso ai campetti sportivi, insomma abbiamo in cantiere tante iniziative perché vogliamo proseguire questa direzione molto virtuosa che abbiamo intrapreso con Genova, capitale europea dello sport e con la Liguria, regione europea dello sport".

