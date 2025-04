Elezioni, Leoncini (Avs): "Skymetro, niente fughe in avanti prima del voto"

Il progetto dello Skymetro torna a far discutere. A prendere posizione contro l’opera è Simone Leoncini, candidato al Consiglio Comunale per Alleanza Verdi e Sinistra, che definisce il progetto “confuso, costosissimo e devastante per la Valbisagno”. Leoncini denuncia la mancanza di certezze su un’infrastruttura che, a suo avviso, rischia di distogliere risorse e attenzione dalle vere priorità della città: mobilità sostenibile, cura dei quartieri e manutenzioni ordinarie.

“In vista di un appuntamento elettorale così importante – afferma – chiediamo che la giunta sospenda ogni accelerazione. È fondamentale che siano i cittadini a decidere il futuro di Genova, e non che vengano imposte scelte così traumatiche a poche settimane dal voto.” Le elezioni comunali del 25 e 26 maggio diventano così, per Leoncini, un’occasione per ribaltare la rotta e abbandonare definitivamente il progetto dello Skymetro, da lui definito un “ecomostro”.

L’alternativa proposta è una rigenerazione urbana autentica, basata su opere utili e sostenibili per tutta la città, in particolare per la Valbisagno.

