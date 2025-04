Forza Italia, Gasparri: “La politica non si inventa, le elezioni non sono un concorso di bellezza”

“Forza Italia presenta una lista forte e credibile, contro chi crede che la politica si possa improvvisare”, ha dichiarato Maurizio Gasparri alla presentazione delle liste per le amministrative genovesi, lanciando una stoccata alla candidata del centrosinistra Silvia Salis: “La politica non si inventa, le elezioni non sono un concorso di bellezza”.

Gasparri – L’intervento di Gasparri ha toccato anche temi nazionali e internazionali: “Serve un governo che sappia parlare di pace. Berlusconi parlava con Putin e Bush, oggi il porto di Genova soffre per i bombardamenti Houthi sulle navi nel Mar Rosso. E sul piano economico, Trump con i dazi fa danni anche agli Stati Uniti”. Gasparri ha poi criticato la sinistra: “Non possiamo riconsegnare Genova a chi l’ha già rattristata e governata male. Non basta una bella faccia senza esperienza politica. La sinistra ha scelto una candidata senza storia e senza programma, mentre Piciocchi è un investimento sulla città”. Gasparri ha anche rivolto accuse a Beppe Grillo, definendolo “cialtrone” e ricordando vicende controverse legate a benefici ottenuti: “Mi quereli pure”, ha aggiunto.

Piciocchi – Pietro Piciocchi ha raccolto l’applauso della sala sottolineando: “Con loro sarebbe l’altro ieri, non domani come dicono. Noi abbiamo rilanciato Genova: 100mila prenotazioni per i Rolli Days, 25mila visitatori ieri a Euroflora. La sinistra ha osteggiato ogni progetto di sviluppo, dal Waterfront al turismo. Con noi i parametri della città sono saliti”. Il candidato sindaco ha criticato la gestione della sinistra: “Non hanno ancora un programma, mentre Forza Italia presenta una lista con 24 donne e 16 uomini, sfatando anche il loro racconto sulla parità di genere”. Piciocchi ha rivendicato le opere realizzate come la demolizione della Diga di Begato e la progettazione dello Skymetro.

Mascia – Mario Mascia, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha ringraziato i candidati e sottolineato la qualità della squadra: “Sono persone del popolo genovese, che si sono messe in gioco senza cercare cariche”. Mascia ha ricordato l’impegno della lista per il Comune e per i municipi, citando candidati come Paolo Aimè, Tiziana Notarnicola, Caterina Volpe, Patrizia Lamarca, Raffaele Ferrara, Donatella Pallotta, Emma De Gregori, De Carolis, Dagnino, Paola Marenco e tanti giovani.

Bagnasco – Il coordinatore regionale Carlo Bagnasco ha ribadito: “Questa lista è fondamentale per Forza Italia e per Pietro Piciocchi. Abbiamo migliorato la qualità della vita a Genova, i numeri lo confermano. La città è cambiata grazie al coraggio dell’amministrazione Bucci e al lavoro di Piciocchi”. Bagnasco ha lanciato un appello: “Forza Italia deve entrare nelle case della gente, ci giochiamo la credibilità del nostro progetto”.

Scajola – L’assessore Marco Scajola, arrivato da Imperia, ha invitato i candidati a essere determinati: “Candidarsi in Comune è la più bella esperienza politica. Genova è cambiata con Bucci e Piciocchi: abbiamo sfatato i miti della sinistra anche nelle politiche sociali, come con l’abbattimento della Diga di Begato”.

Vaccarezza – Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha ironizzato sulla candidatura di Silvia Salis: “La sinistra ha scelto una persona bella da vedere, ma meglio non ascoltarla. Gli elettori non si faranno ingannare da spot e slogan vuoti. La sinistra firma cambiali con i centri sociali, mentre noi pensiamo a governare”.

Roberto Bagnasco – Il deputato Roberto Bagnasco ha ricordato le difficoltà affrontate da Forza Italia in Liguria: “Nonostante tutto, siamo cresciuti. Ora dobbiamo essere decisivi per la vittoria a Genova, senza porre limiti alla provvidenza”.

