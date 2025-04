Skymetro, Uremassi (Vince Genova): "Falsa la bocciatura, chi si oppone danneggia i cittadini"

Il progetto Skymetro a Genova torna al centro del dibattito politico: il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Maurizio Uremassi, risponde duramente alle critiche del Pd e di AVS, avvertendo che ogni ostacolo o ritardo metterebbe a rischio il futuro della mobilità pubblica della vallata.

La risposta – "Colpisce leggere che Ivaldi, senza alcuna competenza e in modo del tutto improprio, si interessi di soluzioni per il trasporto da Brignole a Prato", ha dichiarato Maurizio Uremassi, presidente del Municipio IV Media Val Bisagno. Secondo Uremassi, il candidato al Municipio III Bassa Val Bisagno avrebbe preso posizione su un territorio che non gli compete, senza presentare progetti concreti o soluzioni tecniche definite per un collegamento su sede propria, oggi ritenuto indispensabile per i cittadini della Media Val Bisagno.

Il discusso progetto – Il progetto prevede il collegamento rapido tra Brignole e la parte alta della Val Bisagno, attraverso una linea sopraelevata. Per Uremassi, le dichiarazioni critiche di Ivaldi e Leoncini rischiano di compromettere l'unica reale possibilità di migliorare il trasporto pubblico nella zona. "Il rischio concreto è che i cittadini siano condannati ancora una volta a subire tempi di percorrenza insostenibili, anche superiori a un’ora e mezza tra Prato e Brignole in condizioni meteo difficili", ha sottolineato.

Tempistiche e fondi – Uremassi ha ricordato che il progetto è vincolato a scadenze stringenti: il termine per avviare l’affidamento dei lavori è fissato al 31 dicembre 2025. "Ogni ritardo o ripensamento, ogni proposta vaga o non formalizzata, metterebbe in pericolo l’intero finanziamento già stanziato dal Governo, con danni irreparabili", ha avvertito.

La valutazione tecnica – Rispondendo a chi ha parlato di una bocciatura del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Uremassi ha precisato: "È falso sostenere che il progetto sia stato 'bocciato'. È normale che nel corso della valutazione vengano richieste integrazioni: non si tratta di bocciature, ma di normali procedure di approfondimento tecnico, come avviene per ogni progetto a livello nazionale".

Reazione piccata – Uremassi ha definito "offensive" le dichiarazioni di Ivaldi, che aveva parlato del progetto come di "una farsa". Secondo il presidente del Municipio IV, tali affermazioni mancherebbero di rispetto ai professionisti che hanno lavorato con serietà e competenza alla realizzazione dello Skymetro. "Chi oggi ostacola lo Skymetro senza proporre alternative concrete si assume una responsabilità gravissima verso il futuro della Val Bisagno", ha concluso.

