Genova, Dello Strologo: "Sono nel Cda della Superba, ma se dovessi scendere in politica lascerei"

E in merito alla polemica nata sul suo nome perché all'interno del Cda di Superba, una delle aziende dei depositi chimici, che il sindaco Bucci vuol spostare da Multedo a Ponte Somalia spiega: "Sono nel consiglio di amministrazione di Superba, che è una società seria, che paga le tasse, che fa il suo dovere e fa lavorare tante persone. Fino a quando la questione politica non mi riguarderà direttamente continuerò a fare questo, se dovesse cambiare la situazione prenderò i miei provvedimenti".

A domanda diretta se Ariel Dello Strologo sia il futuro candidato dem e progressista, l'avvocato ai microfoni di Telenord ha risposto così: "Faccio parte di una rosa di nomi sui quali il centrosinistra ha vagliato le varie candidature, il ragionamento però non si è concluso, non c'è nessuna certezza in questo momento, è un percorso che deve ancora concludersi".