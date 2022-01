Genova, morte di Piero Dello Strologo. L'Anpi: "Ti avremmo voluto ancora a lungo con noi"

di Marco Innocenti

"Figura di riferimento nell'impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah". Fra pochi giorni avrebbe compiuto 86 anni

Si è spento ieri, all'età di 85 anni, Piero Dello Strologo, già presidente della comunità ebraica genovese e fondatore del Centro Culturale Primo Levi. “Una notizia tristissima – commenta in una nota l’Anpi di Genova - Era una figura forte e di riferimento nell’impegno antifascista e nel mantenere viva la memoria della Shoah. Vogliamo ricordare con gratitudine anche le iniziative comuni, come la marcia in ricordo del rastrellamento degli ebrei genovesi, e il suo costante impegno in difesa dei valori della Costituzione”.

“Se ne va un uomo che avremmo voluto ancora a lungo con noi - conclude l'Anpi - con la sua intelligenza e la sua pacata determinazione. Ai figli Ariel e Emanuele e a tutta la grande famiglia di Piero, l’abbraccio e le condoglianze di tutta l’Anpi provinciale di Genova”.

