Elezioni Genova, Sanna (Pd): "Questione di ore per l'ufficialità di Dello Strologo"

di Giorgia Fabiocchi

"Ci eravamo dati come tempi, per la scelta del candidato, la nomina del presidente della Repubblica e siamo dentro le date che avevamo previsto"

Il Partito democratico fa quadrato intorno al nome di Ariel Dello Strologo, futuro candidato sindaco del centrosinistra. Manca solo l'ufficialità, spiegano dalla coalizione, tempo quindi di portare a termine le consultazioni con tutti i partiti, le liste civiche e le associazioni che hanno aderito al progetto.

"Un lavoro che dura da mesi per trovare la sintesi, questi sono giorni e ore decisivi, siamo quasi al traguardo e vogliano portare a termine un progetto per Genova che dovrà svilupparsi da qui ai prossimi anni - spiega ai microfoni di Telenord Armando Sanna -. Il ritardo non è dovuto alla mancanza di fiducia (nei confronti di Dello Strologo ndr), stiamo cercando una sintesi solo per compiere al meglio questa fase delicata che darà il via alla volata della campagna elettorale".

E' quindi questione di ore, probabilmente la presentazione ufficiale arriverà all'inizio della prossima settimana. "Ci eravamo dati come tempi, per la scelta del candidato, la nomina del presidente della Repubblica, come arco temporale avevamo calcolato la settimana dopo il voto in Parlamento, siamo nei tempi", aggiunge Sanna.