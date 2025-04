Elezioni, Cavo (NM) a Telenord: "Genova non può fermarsi e noi con Piciocchi sindaco la porteremo avanti"

Ospite di Incontri Genova Italia a Telenord, l'onorevole Ilaria Cavo, candidata alle Comunali per il suo partito Noi Moderati e designata vicesindaco in caso di vittoria di Pietro Piciocchi, rispondendo alle domande del direttore Matteo Cantile, di Carlotta Nicoletti e Stefano Rissetto analizza le prospettive elettorali all'orizzonte.

La campagna elettorale - "La campagna elettorale sta andando bene, nonostante il supporto limitato da parte dei grandi partiti nazionali. Noi, con Pietro Piciocchi, rappresentiamo una coalizione compatta, composta da partiti del centrodestra e liste civiche. Siamo pronti per il voto del 25 maggio e siamo convinti della nostra forza, passione e concretezza. La nostra coalizione ha già presentato i candidati presidenti di Municipio, mostrando una chiara volontà di continuare la trasformazione di Genova".

La candidatura a vicesindaco - "Sono candidata vicesindaco al fianco di Pietro Piciocchi. Questo è un incarico che porto con orgoglio, ma al contempo sono anche una candidata che deve ottenere delle preferenze personali. La mia campagna elettorale è duplice: da un lato, sostengo la coalizione, ma dall’altro, chiedo il voto diretto per la mia candidatura. Non c'è automatismo nel voto per il vicesindaco, quindi gli elettori dovranno scrivere il mio cognome accanto alla lista di Noi Moderati. Questo è un duplice impegno che mi metto in gioco con passione e determinazione".

Civismo e centrosinistra - "Ho criticato la candidata del centrosinistra Silvia Salis perché continua a definirsi civica nonostante le evidenti connessioni con i partiti. L'ho fatto anche con riferimento ai simboli, come la falce e martello, che non rappresentano il civismo ma il partito. Inoltre, ho risposto alle critiche del segretario del PD che ha sollevato il tema della mia candidatura a vicesindaco, facendo notare che la politica non è solo una lezione di storia, ma una scelta pratica e concreta".

Grandi opere e differenza di visione - "Noi siamo favorevoli alle grandi opere come la Gronda, il nuovo Galliera e la funivia dei Forti, poiché queste sono fondamentali per il futuro di Genova. Le dichiarazioni del centrosinistra sono confuse: sebbene dicano sì al nuovo Galliera, non c'è un consenso chiaro dentro il loro schieramento. Noi, al contrario, siamo chiari e determinati nel sostenere il progresso infrastrutturale della città. Non possiamo permetterci di fermare progetti che potrebbero portare a una Genova moderna e ben collegata".

Politiche sociali e inclusività - "L’inclusività e il sociale sono temi fondamentali per noi. Mi sono occupata di sociale come assessore regionale e credo che la politica sociale debba essere interdisciplinare, coinvolgendo il piano sanitario e quello sociale. Siamo impegnati a migliorare l’assistenza, soprattutto per le donne, le famiglie e le persone disabili, e a garantire servizi integrati che rispondano realmente ai bisogni delle persone. Genova è una città in crescita, e il nostro obiettivo è mantenerla moderna e internazionale, senza perdere di vista la cura del quotidiano e dei quartieri. Vogliamo affrontare le sfide quotidiane e al contempo spingere Genova verso il futuro, con un piano di sviluppo che non lasci indietro nessuno. Le infrastrutture e la qualità della vita vanno di pari passo e la nostra coalizione è pronta a fare la differenza".

Il voto moderato - "La nostra coalizione è quella che meglio rappresenta il voto moderato. Abbiamo una base di centrodestra ampia, che comprende molte anime, inclusa quella moderata, e siamo pronti a rappresentare i cittadini genovesi con una politica chiara e coerente. Non possiamo permetterci di cedere al populismo o alla polarizzazione, ma dobbiamo lavorare insieme per una Genova che guardi al futuro con fiducia".

