Programma Piciocchi, l'affondo del centrosinistra: "È una televendita, manca solo il set di pentole"

È una bocciatura totale quella che arriva dal centrosinistra sul programma del candidato sindaco del centrodestra Pietro Piciocchi, definito alla pari di "una televendita, manca solo il set di pentole e la mountain bike con il cambio Shimano" accusano i segretari del Pd Davide Natale (regionale) e Simone D'Angelo (Città metropolitana di Genova).

Lavoro - Sia i segretari che la candidata sindaca Silvia Salis sottolineano come "negli ultimi dieci anni è la destra che ha governato sia la Regione Liguria sia il Comune di Genova, quindi lascia sconcertati l'infinito elenco a punti a partire dalla promessa di 20mila nuovi posti di lavoro, quando in dieci anni nella realtà ne abbiamo persi cinquemila". Natale e D'Angelo rincarano la dose sul commercio, "che vorrebbero valorizzare in futuro ma che in questi anni hanno martoriato con aperture di grandi supermercati e centri commerciali. Prova che non sono credibili è che in consiglio regionale la stessa destra che sostiene Piciocchi ha bocciato la nostra richiesta di fermare nuove superfici di vendita per la grande distribuzione".

La funivia, grande assente - Salis invece attacca sulla grande assente del programma: la funivia del Lagaccio. Piciocchi ha giustificato l'omissione, non solo dal testo del programma ma anche dal suo discorso di presentazione, dichiarando che " non c'è perché il progetto è già stato avviato" (anche se in realtà nel programma vengono menzionate altre opere già in fase di avvio o di progettazione, ndr) e che "vogliamo realizzarla in parallelo con la riqualificazione del quartiere". "Sembra un elenco completamente avulso dalla realtà, - accusa Salis - dal quale sono spariti alcuni loro elementi bandiera, come la funivia del Lagaccio, che non c'è più. Questo lascia sconcertati, credo ci sia stato un collage per coprire un po' tutto con un risultato abbastanza straniante".

