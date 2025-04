Presunta aggressione, Corso (Lega): "Silvia Salis ritiri candidatura, lasci spazio a chi non sia bugiardo"

“La candidata a sindaco del centrosinistra, dopo avere affermato che a Tursi ci sono i ‘fascisti’ e che il suo obiettivo è cacciare le destre da Città, Regione e Paese, ha dichiarato che ‘…un sindacalista della Fillea Cgil è stato aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro in un cantiere. Insulti, sputi, saluto romano…’. Inoltre, ha partecipato alla successiva manifestazione ‘antifascista’ in piazza a Sestri Ponente, facendo la primadonna saccente e pretenziosa e agitando lo spauracchio del fascismo. Poi, quando la Digos ha accertato varie incongruenze nel racconto del sindacalista e lo stesso ha ritirato la denuncia-querela che aveva presentato al Commissariato di Cornigliano, ha fatto marcia indietro e ha riferito che ‘…rimangono delle responsabilità personali, individuali di chi ha riportato l'evento sulle quali ovviamente non abbiamo nessuna responsabilità…’. E no, le bugie e lo scaricabarile i genovesi non li accettano". Così in una nota l’assessore comunale Francesca Corso (Lega).

"Non tanto da leghista, ma da genovese che ama la sua città faccio quindi un appello al Pd. Ritiri la sua candidata catapultata da Roma e lasci spazio a chi, nel centrosinistra, vive il territorio. Quanto successo dimostra che la candidata radical chic nella migliore delle ipotesi agisce con estrema superficialità e la solita spocchia nel recitare la sua parte in questo teatrino, peraltro facendo grossolani errori. Perché il fascismo a Genova è una montatura e non esiste più da ben oltre mezzo secolo. Altro che ‘fascisti’ a Tursi. Noi siamo persone serie - conclude la Corso - e lavoriamo con impegno per lo sviluppo della nostra città che, a differenza della candidata del centrosinistra, prima di tutto viviamo e rispettiamo".

