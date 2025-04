Elezioni, Fantasia (Psui) a Telenord: "Mi candido a sindaco per una Genova a misura di cittadino. Apparentamenti? Stiamo parlando"

Ospite di Incontri Genova Italia a Telenord, Christian Fantasia, candidato sindaco di Genova per il Partito Socialista Unitario Italiano, rispondendo alle domande di Carlotta Nicoletti, del direttore Matteo Cantile e di Stefano Rissetto ha analizzato lo scenario politico ed elettorale. La candidatura autonoma a sindaco potrebbe peraltro evolvere in una saldatura con altre ipotesi oggi sul tavolo: la prospettiva più ricorrente nelle indiscrezioni circolanti negli ambienti politici porta a Genova Unita e a Raffaella Gualco.



Perché una candidatura autonoma e non all’interno dei poli maggioritari - "Abbiamo scelto una linea autonomista come Partito Socialista Unitario Italiano. Non abbiamo voluto confluire nei principali poli, centrodestra o centrosinistra. Il nostro obiettivo è unire il mondo socialista, quindi non siamo soli: nella nostra coalizione ci sono anche il PSG e altre realtà. Puntiamo a riportare il sociale al centro del dibattito politico, con una particolare attenzione alle fasce deboli e al ceto medio in crescente difficoltà. Al centro del nostro programma ci sono il cittadino e la famiglia, per migliorare concretamente la qualità della vita".



Come distinguersi in un contesto politico frammentato - "Il nostro è un progetto con una doppia anima: civica e politica. Abbiamo radici profonde nella storia socialista — Matteotti, Turati, Pertini — e vogliamo che l’elettorato ritrovi un’identità chiara. La gente si è allontanata dalla politica perché non trova risposte concrete ai problemi reali. Per questo ascoltiamo la base, partendo da partiti e movimenti civici che condividono con noi un progetto sociale per Genova".



Riferimenti al socialismo storico e posizionamento politico - "Parliamo con tutti, ma non facciamo alleanze a prescindere: seguiamo una logica programmatica. Governiamo se possiamo portare avanti idee concrete. La politica deve guidare la società, non subirla. Le nostre priorità sono le famiglie, i giovani, gli anziani, chi lavora ma fatica ad arrivare a fine mese e chi è escluso dal contesto sociale. Nessuno deve rimanere indietro. Vogliamo dialogare con chiunque condivida questi obiettivi".



Eventuali apparentamenti o alleanze in vista del ballottaggio - "Pensare ora a un ballottaggio è prematuro. Il nostro obiettivo non è eleggere qualche consigliere, ma proporre un’idea chiara di città. Cerchiamo convergenze su programmi concreti, non alleanze di bandiera. Dialoghi sono in corso, ma ciò che conta è garantire, dal giorno dopo il voto, risposte reali a chi ha bisogno. Lavoro stabile, sostegno alla famiglia, sanità efficiente: queste sono le nostre priorità. Se ci saranno forze politiche che vorranno collaborare su questo terreno, noi siamo aperti".



Posizione sulle grandi opere - "Genova ha bisogno di rinascere e per farlo servono infrastrutture moderne. Parliamo di viabilità interna ed esterna, collegamenti con l’Europa, un porto efficiente. Ma pensiamo anche alla vita quotidiana dei cittadini: prendo l’autobus ogni mattina e vedo le difficoltà reali. Pensiline inadeguate, mezzi affollati, disagi continui. Serve una pianificazione che migliori davvero la vita delle persone, non solo grandi opere simboliche".

Ruolo del Partito Socialista oggi - "Non ci interessa parlare di “terzo polo”, ma di ricostruire un contenitore per tutte le anime socialiste, socialdemocratiche e civiche. I “figli” del socialismo si sono dispersi, ma non sono persi: vogliamo riavvicinarli attorno a valori comuni. La politica socialista ha una visione internazionale e deve tornare a guidare, non a inseguire. Per questo rilanciamo una proposta che parte dal basso ma guarda lontano".

