Valpolcevera, Salis lancia la candidatura di Versace e sfida gli avversari: “Siamo avanti e vogliamo vincere”

Silvia Salis lascia da parte la scaramanzia e dal palco del teatro Govi di Bolzaneto rilancia la sfida i suoi avversari: “Siamo avanti e vogliamo vincere”. Al suo fianco c’è Michele Versace, candidato presidente in Valpolcevera, uno dei due municipi a resistere all’ondata bucciana del 2022. “È un territorio che patisce la compresenza di cantieri importanti per la città - ha dichiarato Salis prima di salire sul palco -. È una zona che sta pagando tanto e ha bisogno di tornare a respirare. Per noi è un territorio molto importante, che ci sostiene, che crede in noi. Vogliamo ripagare questa fiducia andando a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Valpolcevera - Sul palco si parla soprattutto della vallata, a partire da Certosa che Michele Versace definisce "un'opportunità ma oggi è un gran casino", per i tantissimi cantieri che insistono sul territorio e creano numerosi disagi ai residenti. Per il candidato presidente del centrosinistra bisogna rimettere al centro "la qualità della vita delle persone e la loro salute". Salis rilancia la promessa di ridare più poteri ai Municipi: "Il Comune deve svolgere un ruolo di regia".

Alleati - Anche se i sondaggi vedono Salis stabilmente avanti rispetto all’avversario di centrodestra, Pietro Piciocchi, la candidata vuole tenere alta l’attenzione dei suoi: “Inizia il mese più duro, ho bisogno di tutti voi al mio fianco”. A recepire il messaggio in platea (tutto esaurito e tanti in piedi) ci sono sostenitori, alleati e volti noti della politica: gli ex ministri Roberta Pinotti e Claudio Burlando, il segretario metropolitano del Pd Simone D’Angelo con i consiglieri regionali dem Armando Sanna, Katia Piccardo e l’attuale presidente di Municipio Federico Romeo; poi Gianni Pastorino (Lista Orlando) e Stefano Giordano (M5S), oltre ai consiglieri comunali Cristina Lodi (Azione) e Gianni Crivello, punti di riferimento per la vallata.

