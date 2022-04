Genova, Euroflora 2022 continua all'Arena Albaro Village

di Anna Li Vigni

Sapori liguri e fiori nei menu del "Dopo Euroflora" sotto le stelle

Il "Dopo Euroflora 2022": la magia e la bellezza della dodicesima edizione della kermesse floreale ai Parchi di Nervi, invadono la suggestiva cornice dell’Arena Albaro Village. Fino all'8 maggio, tra le 19.30 e le 22.30, in quest’area dedicata a sport, benessere ed enogastronomia, i turisti e i visitatori di Euroflora 2022 possono continuare il percorso floreale sotto le stelle.

Il programma di intrattenimento infatti prevede esposizioni di fiori e prodotti tipici certificati, la partecipazione a laboratori, reading musicali e cene a lume di candela a base di fiori eduli e ingredienti della cucina ligure tradizionale.

Sotto due grandi pergole trasparenti e bioclimatiche dove si possono ammirare le aiuole del Distretto Florovivaistico ligure, si susseguono ogni sera, eventi dedicati all'arte della composizione floreale con piante e fiori recisi, grazie alle dimostrazioni di flower designer, degustazioni di eccellenze enogastronomiche liguri, come il Basilico Genovese DOP e l’Olio DOP Riviera Ligure, laboratori di Assaggia la Liguria anche con vini DOC liguri, insieme ai sommelier dell'Enoteca regionale della Liguria.

Per il Dopo Euroflora, la suggestiva Arena di Albaro, tra Nervi e il centro città, è la location ideale per chi desidera prolungare l’esperienza e le emozioni di Euroflora 2022 anche a tavola.

I sapori e i profumi dei fiori hanno ispirato le ricette innovative e floreali dei ristoranti intorno all’Arena Albaro Village che per tutto il periodo del "Dopo Euroflora" propongono menu a base di prodotti tipici liguri e fiori eduli: dalla tartare di Cabannina con fiori e erbe aromatiche al pokè con mix di fiori eduli liguri oppure polpo arrostito al miele con insalata di fiori. Il Dopo-Euroflora sotto le stelle è un’iniziativa della Camera di Commercio di Genova, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, realizzata in collaborazione con Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Porto Antico Genova, Consorzio Assaggia la Liguria, Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure, Vini a certificazione DOP e IGP di Liguria, Distretto Florovivaistico di Liguria e Arena Albaro Village.