Euroflora 2022, è il giorno del "battesimo" della Rosa di Genova

di Marco Innocenti

Un ibrido moderno, molto resistente alle malattie e con i colori della bandiera di San Giorgio: una rosa bianca con i petali orlati di rosso

Seconda giornata di apertura al pubblico di Euroflora 2022, la giornata del "battesimo" della Rosa di Genova. Dopo la visita, ieri, del principe Alberto di Monaco, infatti, la manifestazione si è risvegliata dopo una notte col fiato sospeso a causa dell'allerta meteo che ha riversato su tutta la città pioggia insistente, grandine e vento, senza però danneggiare per fortuna gli allestimenti di Euroflora.

Come detto, la mattinata di oggi è stata dedicata alla Rosa di Genova, lo speciale ibrido creato su richiesta del Garden Club con i colori della bandiera di San Giorgio: una splendida rosa bianca, con i petali orlati di rosso. Si tratta di un ibrido moderno, non profumato ma molto resistente alle malattie. A tenere a battesimo la nuova Rosa di Genova c'erano il vicesindaco Massimo Nicolò, in rappresentanza del sindaco Bucci, e Ilaria Doria, presidentessa del Garden Club.

La rosa è stata svelata poco dopo le 11, fra gli applausi dei presenti, ed è subito stata bagnata da padrino e madrina, Nicolò e Doria. La Rosa di Genova, poi, sarà protagonista anche di un altro evento, in calendario per lunedì 2 maggio alle 15. Nello spazio dell'ex-fienile di Euroflora, la rosa verrà presentata ufficialmente a tutti i rappresentanti dei parchi cittadini, agli esperti paesaggisti e alla stampa specializzata. Sarà l'occasione per spiegare i dettagli tecnici del processo di ibridazione grazie al quale si è ottenuto questo specifico tipo di rosa, con questi colori e queste caratteristiche. In quell'occasione, alcuni esemplari della Rosa di Genova saranno donati ai giardini delle ville storiche della città, come Villa Durazzo, Villa Duchessa di Galliera e molte altre.