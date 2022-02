Genova, Dello Strologo si presenta: "Ho risposto al richiamo della foresta"

di Maria Grazia Barile

Il candidato alla poltrona di primo cittadino annuncia il punto focale del suo progetto: "Lotta alle diseguaglianze, la città non è meravigliosa ma disorientata. Il Sindaco Bucci? L'ho sentito a Telenord"

Ariel dello Strogolo, candidato sindaco del centro sinistra, ha presentato il suo programma: "Oggi è l’inizio di un lungo cammino, mi presento come candidato ma c’è tutta la coalizione con me. Quando ho iniziato a ragionare per la mia candidatura ho capito che potevo mettermi in campo per una città che ha bisogno di novità e di rinnovamento.

Vogliamo provare a riportare il centrosinistra alla guida della città. La coalizione sì è ritrovata con me; è una coalizione ampia che ha trovato il modo per coniugare vari elementi per dare il suo contributo alla città e ai genovesi, dove stanno insieme tendenze di sinistra riformista e di centro. Noi lavoriamo sulla proposta politica e quella dev’essere chiara.



Dopo tante divisioni siamo tutti uniti per riconquistare questa città. Ho lavorato come avvocato ma ho cercato di lavorare per la città con le istituzioni, mi sono occupato della Fiera di Genova nei momenti più difficili, della rivoluzione all'interno del Porto Antico (Da Eataly ai delfini all' Aquarium). Sono sempre stato dentro le istituzioni, ho sentito il richiamo della foresta per ripartire , non l’ho fatto per spinta individuale ma per un progetto che riguarda tutto il centrosinistra. Genova non è meravigliosa ma frammentata e in declino sociale".

Dello Strologo ha messo al primo punto del suo progetto la lotta alle diseguaglianze: "Anche il Presidente della Repubblica Mattarella l’ha messa al centro, non è solo punto del programma, è il programma. Dobbiamo sempre avere come obiettivo l’eliminazione delle disuguaglianze, di ogni tipo, sociale, economico, sanitario.

A Genova 100/120 mila persone sono sulla soglia di povertà e bisogna farsene carico, dobbiamo essere una società che non produca disagio o disuguaglianza, una forza coesa e compatta per lo sviluppo economico, non solo per aprire cantieri ma per distribuire la ricchezza nelle case delle persone

Lo sviluppo economico significa infrastrutture e ne abbiamo bisogno perché Genova è isolata. Non si tratta solo di isolamento fisico ma anche sociale e civile. Dobbiamo trovare soluzioni per poter rompere questo isolamento, avere rispetto per l’ambiente e per il pianeta.

Dobbiamo far nascere una città dove si vive bene e dove si può studiare e lavorare. Molte città l’hanno fatto e dobbiamo farlo anche noi. Avere luoghi dello studio e un'università che si mette in rete con la città, 32 mila studenti che devono entrare in sintonia con la società. In questo momento siamo una società disorientata, dobbiamo tornare ad avere un'identità positiva".

Sul trasporto pubblico, Dello Strologo ha un'idea precisa: "Il principio che deve guidare l'amministratore è risolvere i problemi. Io avrei scelto il tram, vedremo se saremo ancora in grado di farlo perché arriviamo in corso d'opera. Non sono un tecnico e devo capire cosa si potrà fare. La funivia di Begato? Vediamo se si risparmia di più con altre tecniche. La monorotaia di Erzelli con quella pendenza non ha senso.

Per quanto riguarda i depositi costieri, io faccio l'avvocato e ho assistito società serie come Superba facendo i suoi interessi. Ora voglio fare l'amministratore pubblico e ho capito quanto fosse critica quella soluzione di Ponte Somalia. I depositi vanno spostati da Multedo e devono trovare casa in porto. Ci vuole un tavolo con tutte le istituzioni coinvolte e sto lavorando per una soluzione concreta.

La Gronda doveva partire nel 2017. Qualcuno mi sa spiegare perché non è partita in cinque anni? So benissimo che è un tema che divide le forze della coalizione, ma so anche che tutti sono d'accordo sulla partenza della prima parte del progetto (la A7) e poi ragioniamo sul resto. Fare propaganda su questo non ha senso".

Dello Strogolo ha infine aperto ufficialmente la sua campagna elettorale: "Spero sia corretta e piena di contenuti. Per ora il Sindaco Bucci l'ho sentito solo a Telenord".