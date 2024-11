Pd, Sanna a Telenord: "Candidato sindaco, è presto per fare un nome. In Regione Orlando porterebbe contributo importante"

Armando Sanna, neocapogruppo Pd in consiglio regionale, ospite di TgnToday a Telenord affronta con Carlotta Nicoletti, il direttore Matteo Cantile e Stefano Rissetto le prospettive dei dem e del centrosinistra in vista della legislatura regionale e delle prossime comunali.

Gli oltre 8mila voti e il nuovo ruolo - "Sono davvero onorato, è un grande riconoscimento. Mi fa piacere rappresentare il nostro gruppo e affrontare la nuova sfida. Il mio nuovo ruolo, come capogruppo, è sicuramente diverso rispetto al passato, quando ero vicepresidente. Ora c'è una grande responsabilità, visto che il Partito Democratico è il primo in Regione Liguria con il maggior numero di consiglieri. Il nostro lavoro è già iniziato, riprendendo ciò che era stato interrotto nelle commissioni. La scelta è stata fatta considerando l'esperienza e la mia presenza sul territorio, soprattutto a Genova. Essendo ora il nostro gruppo composto da nove consiglieri, è fondamentale iniziare subito a lavorare su tematiche importanti, come la crisi della sanità. Attualmente stiamo affrontando un problema enorme con un buco di bilancio nella sanità di 205 milioni di euro, un dato che potrebbe portare al commissariamento. È un tema su cui stiamo lavorando intensamente per trovare soluzioni concrete".

Orlando e il candidato sindaco di Genova - "Se Orlando decidesse di restare in Regione, porterebbe sicuramente un contributo importante, grazie alla sua esperienza. Per quanto riguarda le elezioni comunali, ritengo che ci si debba concentrare su temi reali come trasporti, lavoro e infrastrutture. In primavera, probabilmente tra maggio e giugno, dovremmo affrontare anche questo importante appuntamento. Per quanto riguarda il candidato sindaco, ci sono diversi nomi in discussione, ma siamo ancora nella fase iniziale". Alla domanda su Simone D'Angelo come eventuale candidato, Sanna risponde: "Non è il momento di fare scelte definitive. Il segretario provinciale Simone D'Angelo è una persona importante che ha dato un grande contributo, ma dobbiamo ancora valutare il percorso migliore".

Candidature plurali - "La nostra priorità è trovare una figura che rappresenti al meglio il centrosinistra e che possa fare sintesi. Se dovesse esserci un ballottaggio, anche altre forze politiche potrebbero decidere di andare con un candidato proprio. L’importante è lavorare su progetti condivisi".

Opposizione in via Fieschi - "In Consiglio regionale la nostra opposizione sarà costruttiva. Siamo pronti a portare avanti le vere problematiche dei cittadini, in particolare la sanità. È essenziale affrontare in modo serio il buco di bilancio, senza nascondere la realtà. La nostra opposizione non sarà urlata, ma basata su temi concreti e misurabili. Ci concentreremo su temi come la sanità, ma anche su leggi che sono ferme a causa della legislatura precedente. Inizieremo a lavorare su proposte concrete per risolvere i problemi più urgenti, e ogni consigliere contribuirà con la propria esperienza amministrativa".