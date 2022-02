Dello Strologo candidato, Lodi: "Il mio impegno continua, al servizio della città"

di Marco Innocenti

"Da quando ho dato disponibilità a candidarmi a sindaco, ho vissuto mesi di grande crescita personale e politica: possiamo battere Bucci"

C'era anche il suo nome nella rosa dei possibili candidati del centrosinistra per competere con Marco Bucci alla poltrona di sindaco di Genova alle prossime amministrative ma, alla fine, la coalizione ha scelto Ariel Dello Strologo. Per questo, oggi, la consigliera comunale PD Cristina Lodi, in una nota, ha scelto di tracciare un bilancio di queste settimane da possibile candidata, confermando il proprio impegno e il proprio sostegno alla candidatura di Dello Strologo.

"Da quando ad ottobre ho dato la mia disponibilità a candidarmi a Sindaco di Genova alle prossime elezioni comunali - scrive la Lodi - è iniziato per me un percorso condiviso con tante persone, donne e uomini che mi hanno sostenuta, affiancata, e che ringrazio perché con il loro entusiasmo mi hanno resa più forte e consapevole. Sono stati mesi di grande crescita personale e politica che spero abbiano arricchito non solo me ma tutte e tutti coloro che insieme a me ci hanno creduto. Ho sempre sostenuto che la Politica con la P maiuscola sia in primis "responsabilità", una responsabilità che mi sento cucita addosso soprattutto da quando, per cinque anni, ho dovuto assistere dai banchi del Consiglio comunale alle azioni di governo di un centrodestra che non ha dato risposte ai bisogni della città dimenticando spesso l’ascolto e la condivisione".

"La coalizione ha scelto un candidato Sindaco - aggiunge - e finalmente da oggi parte la vera campagna elettorale, stretta nei tempi ma che dev'essere convinta e consapevole che, come ho sempre detto, noi possiamo battere Bucci. Il mio impegno continuerà al servizio della Città e delle persone, come sempre impostato al lavoro “in squadra” e credo fermamente che sia questa la svolta politica e culturale da perseguire per il bene di Genova. A disposizione - conclude la Lodi - oggi più di prima, come donna e come politica, mi troverete sempre pronta ad andare avanti sulla stessa strada insieme a chi vorrà per una città coesa, europea, solidale ed educativa".