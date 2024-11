Genova, sicurezza, Di Cesare (Lega): "Centro storico, servono interventi urgenti"

Il centro storico di Genova, un luogo simbolo della città, rischia di diventare sempre più teatro di criminalità e degrado. A lanciare l’allarme è Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega nel Municipio I Centro Ovest, che esprime preoccupazione per gli ultimi episodi di violenza. Tra questi, spicca la rapina avvenuta in salita San Giovanni, nel cuore della zona di Prè.

Situazione fuori controllo - "Le drammatiche immagini della rapina avvenuta in salita San Giovanni sono l’ennesima dimostrazione di una situazione fuori controllo che non possiamo più tollerare", ha dichiarato Di Cesare, sottolineando come la sicurezza dei cittadini e dei turisti nel centro storico debba diventare una priorità assoluta per le autorità locali.

Sicurezza e degrado - "Non è accettabile che queste aree, simbolo della nostra città, siano lasciate in balia di criminali e degrado", ha aggiunto il capogruppo della Lega. La recrudescenza di episodi di violenza e spaccio di droga nella zona richiede, secondo Di Cesare, una risposta "decisa e coordinata tra amministrazione locale e forze dell’ordine", affinché il centro storico torni ad essere un luogo sicuro per i genovesi e i turisti.

Controlli e affitti brevi - Il politico ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare i controlli sul territorio, inclusi quelli sugli affitti brevi. "Gli alloggi turistici devono rispettare regole ben precise per assicurare il presidio del territorio da parte dei residenti", ha affermato Di Cesare, ricordando come i residenti siano fondamentali per il mantenimento del decoro e della vitalità del quartiere.

Immigrazione e criminalità - Un altro punto evidenziato dal capogruppo della Lega riguarda la necessità di un intervento per contrastare la presenza di immigrati irregolari, spesso coinvolti in episodi di criminalità e degrado. "Auspico poi un intervento deciso per allontanare gli immigrati irregolari che, spesso, sono protagonisti di episodi di criminalità e degrado", ha concluso Di Cesare, ribadendo l’impegno della Lega nel contribuire a garantire maggiore sicurezza per la città.