Il consiglio regionale della Liguria in diretta esclusiva su Telenord, si parte martedì

Si insedierà martedì 26 novembre il nuovo consiglio regionale della Liguria, con la cerimonia di giuramento del presidente Marco Bucci, eletto alle ultime regionali. L’evento, che segnerà l’avvio ufficiale della legislatura, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Telenord sul canale 11 del digitale terrestre in Liguria e in streaming su telenord.it. La nostra emittente garantirà sempre la trasmissione in diretta e in integrale di tutte le sedute del Consiglio regionale della Liguria.

Le nomine – Durante la prima giornata saranno eletti i vertici del consiglio regionale. Stefano Balleari di Fratelli d’Italia sarà nominato presidente del consiglio, mentre il Partito Democratico indicherà Roberto Arboscello come vicepresidente. Angelo Vaccarezza di Forza Italia ricoprirà il ruolo di consigliere segretario.

Formazione dei gruppi consiliari – Successivamente, si procederà alla costituzione dei gruppi consiliari e alla designazione dei capigruppo. Un elemento interessante riguarda Andrea Orlando, già ministro e deputato, che dovrà decidere se rimanere nel consiglio regionale o optare per il suo seggio alla Camera dei Deputati. Inoltre, resta da chiarire se Orlando si siederà tra i banchi del Partito Democratico, al quale è iscritto, o entrerà come esponente del gruppo "Andrea Orlando Presidente", che lo ha sostenuto nella recente competizione elettorale.

Diretta esclusiva su Telenord – Telenord sarà l’unica emittente a trasmettere in diretta l’intera sessione consiliare. Gli spettatori potranno seguire l’evento sia sul digitale terrestre, al canale 11, sia in streaming sul sito ufficiale. La trasmissione garantirà una copertura completa, con aggiornamenti in tempo reale sulle decisioni cruciali per la Liguria.

Si parte – L’insediamento segna l’avvio di una legislatura importante per la Liguria, con Marco Bucci pronto a guidare la regione per il suo prima mandato in piazza De Ferrari dopo i 7 anni trascorsi a palazzo Tursi alla guida del Comune di Genova. Le nomine dei vertici del consiglio regionale potranno quindi consentire l'avvio ufficiale dei lavori: il secondo passo sarà poi l'ufficializzazione dei membri della Giunta, già presentati alla stampa e in attesa di formalizzare il loro incarico.