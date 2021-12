Cogoleto, che successo la parata di Natale

di Redazione

Domani, domenica 12 dicembre, la festa si sposta a Sciarborasca. Dalle 14.30 in piazza Sant'Ermete il magico mondo di Babbo Natale e il Presepe Vivente

Grande festa a Cogoleto per la grande parata natalizia che questo pomeriggio ha animato le vie del centro storico. I bambini da oggi hanno iniziato ad imbucare le loro letterine a Babbo Natale grazie alla casetta presente in Piazza Raimondi a cura dell'Associazione Commercianti, Vin brulé e la cioccolata calda, preparati dai volontari della Croce d'Oro Sciarborasca.

"Bello vedere tanta gente in giro per le vie della nostra cittadina - spiega Stefano Damonte, vice sindaco di Cogoleto e assessore al Turismo - stiamo molto attenti alle normative anti Covid ma cerchiamo in tutti i modi di rendere davvero speciale questo momento dell'anno anche grazie all'aiuto delle tante associazioni presenti sul territorio".

Domani, domenica 12 dicembre, festa in piazza Raimondi e poi a Sciarborasca. dalle 14.30 in piazza Sant'Ermete il magico mondi di Babbo Natale e il Presepe Vivente a cura dell'Associazione Artigiani, agricoltori e commercianti e dei catechisti della parrocchia.

