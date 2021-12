Vesima, il Consiglio Comunale approva. Cenci sulla variante urbanistica: "Una valorizzazione di un'area"

L'assessore all'urbanistica del comune di Genova Simonetta Cenci ha commentato così la decisione dell'amministrazione di discutere in consiglio una variazione urbanistica che riguarda la collina di Vesima:

"Si tratta di valorizzare di una collina che in questo momento è un insieme di edifici storici da ripristinare, con problematiche idrogeologiche e un’area che non ha la giusta accessibilità idrica e di supporto tecnologico. È un’area che paesaggisticamente necessita di una valorizzazione, necessita sicuramente di una manutenzione che fino ad ora non è stata fatta o perlomeno sono quarant’anni che nessuno fa nulla. Quella sarà un’area sulla quale passerà in futuro la gronda quindi sarà intasata anche da sovrastrutture per reggere la gronda. Sarà un’area che subirà una trasformazione piuttosto importante quindi bisogna fare in modo che quest’area venga valorizzata. C’è stato proposto di valorizzare ciò che esiste già sull’area, quindi circa 6000 m² di costruito, circa altri 2000 m² di edifici diruti e poi c’è stato chiesto di poter costruire 0,01 m² sulla sul lotto, un lotto di 65 ettari nel quale si potranno andare a costruire 6500 m² di nuova edificazione residenziale.