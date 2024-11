Congresso Anci, assessore Brusoni incontra ministro Salvini: "Dialogo costruttivo su temi strategici per Genova"

Nel quadro dell'Assemblea Nazionale ANCI che si è svolta a Torino, l'assessore comunale di Genova Marta Brusoni ha incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, con il quale ha discusso temi cruciali per il futuro delle città italiane, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture locali e i trasporti.

"È stato un momento di dialogo costruttivo su temi strategici per il territorio, con particolare attenzione alle infrastrutture locali, ai trasporti e alla necessità di semplificare i processi amministrativi per favorire lo sviluppo economico e sociale delle nostre comunità." ha aggiunto la Brusoni.

"Come sempre Salvini ha mostrato particolare attenzione per la nostra città, dove grazie al buon lavoro che sta facendo con il suo vice, Edoardo Rixi, sono in atto interventi non più procrastinabili e che proietteranno Genova e la Liguria nel futuro" ha concluso l'assessore Brusoni, sottolineando la collaborazione tra il Governo e l'amministrazione locale per l'attuazione di interventi infrastrutturali fondamentali per il rilancio del territorio.