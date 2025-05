Skymetro, viceministro Rixi: "Costo totale sarà attorno ai 600 milioni. Tempi? Il progetto prevede 57 mesi di lavori"

Circa 600 milioni, forse di più, e 57 mesi di lavori: sono queste le cifre aggiornate del progetto dello Skymetro dichiarate dal viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi, che in un punto stampa in Prefettura ha comunicato i prossimi passaggi dell'opera dopo l'approvazione del progetto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avvenuta questa mattina (ne abbiamo parlato QUI).

Costi e tempi - I 398 milioni inizialmente stimati come costo complessivo dell'opera copriranno il primo lotto, da Ponte Sant'Agata, vicino alla stazione di Brignole, a Ponte Carrega. Poi tra i 200 e i 300 milioni per arrivare fino a Molassana: se si chiudesse l'opera attorno ai 600 milio0ni, i costi sarebbero in linea con i 585 già dichiarati da Piciocchi. "Il secondo lotto non è stato ancora stimato" spiega ancora Rixi, "verranno messi in finanziaria dopo l'assegnazione dei lavori del primo lotto", che vanno affidati entro il 31 dicembre 2025. "Il primo tratto è quello più costoso perché ci sono il collegamento all'area di Brignole e il passaggio sul Bisagno - dichiara -. Il Consiglio Superiore ha spiegato che la piastra davanti allo stadio non può essere toccata, in caso di modifiche dovrebbe essere interamente demolita. In area esondabile, anche con lo scolmatore, non si può costruire a livello strada". Quest'ultima osservazione porta il centrodestra a chiudere, nuovamente, le porte al tram: "Non è possibile perché nessuno dà l'autorizzazione a farlo. La sede sopraelevata è stata scelta non perché è bella o avvenieristica ma per le possibili esondazioni del Bisagno, ottenere un'autorizzazione sarebbe più difficile a piano strada".

Rispetto alle tempistiche dettate da Piciocchi che prevedeva la fine dei lavori a Ponte Carrega nel 2030 e a Molassana nel 2033, Rixi ha spiegato che il progetto "prevede 57 mesi di lavori", quindi l'opera sarebbe conclusa a settembre 2030.

Prescrizioni - Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha sicuramente dato alcune prescrizioni per l'opera ma "non le conosco perché per ora ho chiesto solo di sapere il parere, non l'ho ancora letto, essendoci stata la luce verde all'unanimità si vede potranno essere ottemperate dal Comune". Tra queste c'è senz'altro la demolizione dell'istituto Firpo, che verrà trasferito in Piazza Giusti: "I membri del Consiglio Superiore hanno visto l'istituto e hanno stabilito che non è adeguato come edificio scolastico. I fondi per la riqualificazione della scuola possono essere spostati. Andando a fare i sopralluoghi sull'area, secondo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che guarda all'utilizzo dell'infrastruttura ma anche alla riqualificazione urbana, è un tema da prendere in considerazione, e questo fa aumentare i costi del progetto".

